Le sauvetage haletant d'une chienne prise au piège dans une cavité souterraine après plusieurs jours de fugue (vidéo)

Une chienne a été sauvée par ses propriétaires et un ami de la famille après s’être retrouvée prise au piège sous terre, rapportait le Daily Mail.

L’animal en question répond au nom de Ruby. Son maître, Simon Rayner, est le propriétaire d’un bar dans le comté de Cumbria, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Il a partagé la vidéo du sauvetage de la chienne sur son compte Instagram.

Ruby avait disparu plusieurs jours plus tôt. Simon Rayner et les siens s’étaient aussitôt lancés à sa recherche. L’homme avait d’ailleurs posté une affiche sur le réseau social.

Une connaissance est parvenue à déterminer l’emplacement de la chienne après avoir entendu des gémissements. Ruby s’était faufilée dans un trou, une sorte de terrier, dont l’entrée a été bouchée par un rocher.

Un ami est venu aider Simon Rayner. Il s’est mis à creuser en utilisant différents outils. Ses efforts ont fini par payer ; il a réussi à dégager l’entrée de la cavité, puis à se saisir de la chienne pour l’en faire sortir. Son maître l’a aussitôt prise dans ses bras pour la réconforter. « Comme vous pouvez l’imaginer, elle était très faible », indiquait-il dans la légende accompagnant la vidéo. Ruby venait de passer 3 jours dans ce trou.



Simon Rayner / Instagram

Elle a été emmenée chez le vétérinaire pour être examinée, perfusée et subir des analyses de sang.



Simon Rayner / Instagram

« Vous ne croiriez jamais que Ruby venait de passer 3 jours sous terre »

« Je voulais juste dire un immense merci à tous ceux qui ont cherché, envoyé des messages, partagé des publications et appelé au cours de ces 3 derniers jours, amis et inconnus, peut-on lire de la part de Simon Rayner sur Instagram. Vous êtes de ces gens qui rendent la vie plus douce. »

Le lendemain, il a donné des nouvelles de son amie à 4 pattes, annonçant qu’elle s’en est parfaitement remise. « Vous ne croiriez jamais que Ruby venait de passer 3 jours sous terre lorsque nous l'avons récupérée chez le vétérinaire », a-t-il ainsi écrit.



Simon Rayner / Instagram

« Elle a perdu un peu de poids, a-t-il poursuivi, mais recommence progressivement à manger normalement et est maintenant à nouveau complètement hydratée. »