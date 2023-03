Un chien errant et apeuré trouve du réconfort dans ses couvertures et refuse tout contact avec les humains (vidéo)

Il y a quelques jours, Elliot a été découvert sur un chantier de construction en Californie (États-Unis). Nul ne sait comment le pauvre petit chien en est arrivé là. Toujours est-il que les ouvriers du bâtiment qui s'y trouvaient étaient déterminés à tout faire pour l’aider.

Un chien tourmenté

Ils lui ont apporté quelques couvertures, de l’eau et de la nourriture. Cependant, Elliot ne se laissait pas approcher par qui que ce soit. Souhaitant lui faire quitter la rue, les ouvriers ont appelé Suzette Hall à l’aide.

Suzette Hall / Facebook

La fondatrice de Logan’s Legacy et sauveteuse d’animaux n’a pas hésité une seule seconde à se rendre sur les lieux. Elle savait que le canidé, timide et craintif, allait lui donner du fil à retordre, mais elle n’a pas baissé les bras pour autant.

« Dès qu’il m’a vu, il s’est mis à courir. Il se cachait partout. Nous n’avons pas pu le trouver pendant un bon moment, mais je savais qu’il ne pouvait pas s’échapper du chantier », confiait Suzette à The Dodo.

Au bout de quelques heures, la bonne samaritaine a réussi à mettre la main sur Elliot. Elle l’a attiré dans une cage à l’aide de hotdogs. De ce fait, elle a pu l’emmener chez un vétérinaire pour qu’il puisse y faire quelques tests de santé.

Le canidé disait enfin adieu à la rue

Traité pour des infections légères, Elliot a aussi subi un examen radiographique, qui a révélé qu’il avait ingéré un ressort. « C’est dire à quel point il était affamé. Il mangeait vraiment n’importe quoi », se souvient Suzette. Par chance, le canidé n’a pas eu besoin d’intervention supplémentaire pour éliminer l’objet indésirable.

Suzette Hall / Facebook

Elliot a ensuite rejoint une famille d’accueil, où il est peu à peu sorti de sa coquille. Adepte de nids douillets, il profite d’une montagne de couvertures offertes par sa mère d’accueil. Chaque jour, il devient de plus en plus « mignon et câlin », et attend sagement de rencontrer la famille de ses rêves.

Suzette Hall / Facebook