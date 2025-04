Le propriétaire désespéré d'un chien disparu lors d'une tornade place ses ultimes espoirs entre les mains d'un télépilote de drone

Le recours aux drones est de plus en plus fréquent dans les cas d’animaux de compagnie disparus. Les possibilités offertes par ces appareils pilotés à distance augmentent considérablement les chances de succès lors de telles opérations, en particulier lorsqu’ils sont équipés de caméras thermiques. On en a eu une nouvelle démonstration récemment avec Linus, un chien s’étant volatilisé après le passage dévastateur d’une tornade.

Curtis Bush avait une maison à Tylertown, dans le sud de l’Etat du Mississippi (Etats-Unis). Mais ça, c’était avant le passage d’une violente tornade fin mars 2025. Cette dernière a complètement détruit sa demeure, ne laissant qu’un tas de débris éparpillés un peu partout sur la propriété, rapportait le site DroneXL.



Inside Edition / YouTube

Plus que la perte de son logement, c’est la disparition de son ami à 4 pattes qui lui a brisé le cœur. Linus, croisé Labrador Retriever de 11 ans, restait, en effet, introuvable depuis que le tourbillon s’est abattu sur sa maison.



Inside Edition / YouTube

« Il a tout traversé avec moi », confiait un Curtis Bush dévasté et inconsolable. Il était d’autant plus désespéré que les incessantes recherches menées depuis 10 jours n’ont rien donné. Linus ne donnait plus aucun signe de vie.

Alors que les espoirs de Curtis Bush commençaient sérieusement à s’étioler, il a reçu la précieuse aide de Jason Miller, opérateur de drone expérimenté, comptant des centaines d’heures de vol à son actif.

L’homme est arrivé avec son modèle dernier cri et équipé d’une caméra infrarouge. Sa mission s’annonçait toutefois difficile, car il devait couvrir une zone de près de 20 mètres carrés, densément boisée et parsemée d’épaves.



Inside Edition / YouTube

Jason Miller s’est tout de suite mis au travail avec une détermination sans faille. Sa persévérance a fini par porter ses fruits le samedi 5 avril. Ce jour-là, le télépilote a, en effet, repéré une signature thermique intéressante ; il pouvait distinguer la silhouette d’un chien qui boitait, à environ 3 kilomètres de la propriété sinistrée de Curtis Bush.



Inside Edition / YouTube

« Je l’ai retrouvé ! »

L’opérateur de drone était tout excité. Lorsqu’il a zoomé et eu la confirmation qu’il s’agissait bien de Linus, il a été ému aux larmes. Il a immédiatement appelé le maître du canidé pour lui annoncer la nouvelle. « Je l’ai retrouvé ! Je l’ai retrouvé, mon pote ! », a-t-il ainsi hurlé au téléphone. On imagine la joie et le soulagement ressentis par Curtis Bush en entendant ces mots.



Inside Edition / YouTube

Tous 2 se sont rendus à l’emplacement de Linus. Il était amaigri, légèrement blessé, mais bel et bien vivant. « C'était tout simplement exaltant de le voir venir vers moi et de constater qu'il n'était pas gravement blessé », raconte son propriétaire.

A lire aussi : En entendant les paroles d’une chanson, ce petit Teckel pense qu’il s’agit d’une commande et s’exécute aussitôt (vidéo)



Inside Edition / YouTube

Le chien a été vu par un vétérinaire dans la foulée. L’examen réalisé par le praticien a révélé qu’il ne souffrait que d’une petite entorse.

Tout est bien qui finit bien…