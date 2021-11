Le passe-temps préféré de ce Golden Retriever ? Se rouler dans la boue !

Murphy n'a pas peur de se salir. Quand il part en balade avec sa propriétaire, originaire d'Overton, dans le Hampshire (Royaume-Uni), il apprécie particulièrement... prendre un bain de boue.

Se rouler dans la boue, un comportement qui peut autant faire rire les propriétaires de chiens, que les désespérer parfois ! Instinct ancestral, volonté de retrouver son odeur naturelle, extériorisation d'un trop-plein d'énergie ou encore simple amusement, il existe diverses explications.

En ce qui concerne Murphy, il semblerait que la dernière interprétation soit de mise. Gill Smith a l'habitude de voir son Golden Retriever « prendre un bain de boue », lorsqu'ils se promènent tous les 2 au cœur d'un écrin de verdure.

© Gill Smith

Une créature mi-chien, mi-hippopotame

L'Anglaise a récemment filmé son partenaire canin couvert de boue de la tête aux pattes, lors d'une balade dans la forêt de Blackwood. L'animal enjoué n'a pas manqué de la faire sourire ! Gill l'a retrouvé vautré dans une flaque, sa belle fourrure dorée souillée de terre humide.

« Il a une sorte de radar de boue, il courait et a soudainement tourné à droite à travers les buissons. C'est là que je l'ai retrouvé », a-t-elle déclaré à Teamdogs. « Dès qu'il découvre une flaque d'eau, c'est trop tard. Mais je le laisse en profiter, ce qu'il fait clairement. »

© Gill Smith

Après chaque promenade boueuse, le Golden Retriever espiègle a droit à une bonne séance de nettoyage. Apparemment, il aime se faire arroser et considère cela comme un jeu !

« L'hippopotame hybride », comme Gill le surnomme avec humour, a rejoint la famille après le décès de son Labrador. Beanbag, le frère de Murphy qui a été adopté par le meilleur ami de sa maîtresse, partage de temps en temps ses excursions bourbeuses. Plus on est de fous, plus on rit...

© Gill Smith

Folichon, drôle, câlin et doux, Murphy est le rayon de soleil de sa propriétaire !