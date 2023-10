Le parcours inspirant de Chicken, chienne abandonnée devenue virtuose du plongeon

Découverte attachée à un arbre et livrée à elle-même, Chicken n’a pas seulement été sauvée et adoptée. Les bienfaiteurs de cette chienne en ont également fait une sportive accomplie, devenue une référence dans sa discipline.

Après l’abandon, une chienne a trouvé une famille aimante et sa vocation, puisqu’elle est devenue championne de dog diving. Son histoire est rapportée par WRBL.

Le dog diving, également appelé dock diving, est un sport canin qui consiste pour le chien de s’élancer dans une piscine ou un plan d’eau afin de rapporter un objet flottant lancé par son maître. Selon la catégorie, c’est la distance du saut, sa hauteur ou encore la vitesse qui est mesurée pour évaluer la performance de l’animal.

L’un des grands rendez-vous des adeptes de cette discipline est l’Ultimate Air Games, organisé chaque année à Nashville dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). L’étoile montante dans cette compétition est Chicken. Cette chienne et sa maîtresse, la jeune Lucy May McDaniel, y ont en effet décroché le titre de championnes nationales.

Chicken avait été adoptée par Dorothy, la mère de Lucy, en 2021. Elle avait vu sa photo en ligne alors qu’elle venait d’être abandonnée devant un refuge et attachée à un arbre. Les McDaniel l’avaient d’abord prise en charge en tant que famille d’accueil, mais ils avaient fini par l’adopter définitivement.

« Gratifiant de voir un animal dont personne ne voulait afficher un tel potentiel »

Très vite, un lien très spécial s’était formé entre Chicken et Lucy. La chienne suivait des cours dans un club d’obéissance, et c’est là que sa passion pour le dog diving s’était révélée. Elle avait rapidement fait étalage de son aisance dans ce sport.

Lucy s’y investit énormément depuis. Elle et sa chienne s’entraînent assidument et la jeune fille peaufine continuellement ses techniques en matière de signaux à envoyer à Chicken et de techniques de lancer de l’objet flottant.



Harvard's K9 Center, Inc

A lire aussi : La joie d’une chienne qui réalise que c’est enfin son tour d’être adoptée (vidéo)

De quoi rendre sa mère extrêmement fière. « C’est vraiment gratifiant de voir en tant que parents, mais aussi en tant que personnes qui travaillent avec des chiens et les accueillent, de voir un animal dont personne ne voulait afficher un tel potentiel, dit Dorothy. Nous avons pu trouver un moyen de travailler avec ».

La famille espère que le parcours de Chicken en encouragera d’autres à donner une chance à des chiens que l’on a tendance à ignorer. Ce ne sont peut-être pas tous de futurs athlètes, mais chacun d’eux peut apporter du bonheur à ses humains à sa manière.