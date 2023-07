La vie d'un chien errant maigre, blessé et couvert d'épines bascule avec l'arrivée d'une équipe de vétérinaires ambulants

The ElleVet Project est une clinique vétérinaire mobile qui sillonne les routes américaines pour soigner les animaux de compagnie des sans-abris. Récemment, l’équipe passait par le Montana dans son camping-car quand elle a vu un chien perdu au milieu de nulle part.



The ElleVet Project / Instagram

L’animal semblait très mal en point. Il était couvert de piquants de porc-épic, cachectique et blessé. Il était clair que son quotidien de canidé errant était extrêmement dur et dangereux.



The ElleVet Project / Instagram

Le chien « était maigre et léthargique. Nous craignions pour sa vie », raconte Amanda Howland, cofondatrice de The ElleVet Project, à The Dodo. Elle et son compagnon Christian Kjaer avaient créé cet hôpital ambulant pour animaux en 2020.

Ils ont fait monter le quadrupède à bord, et il les a accompagnés durant tout le reste du long voyage les menant à l’Etat du Maine.

Le chien, qu’ils ont appelé Quill (piquant, en anglais), s’est montré très doux, calme et amical durant l’ensemble du trajet. Il s’est laissé examiner et soigner sans aucun problème. « Nous lui avons rapidement administré un sédatif et notre vétérinaire a pu retirer tous les piquants », indique l’organisation.

Lesdits piquants « étaient si profondément insérés et si douloureux que cela a fait pleurer le vétérinaire et notre personnel », poursuit-elle.



The ElleVet Project / Instagram

En raison de l’état dans lequel était le quadrupède, ses bienfaiteurs étaient persuadés qu’il était âgé. En fait, il n’avait qu’un an.

Rétabli, adopté et transformé

Quill s’est parfaitement remis de ses blessures, puis on lui a trouvé une famille aimante dans le Maine.

Taylor, conductrice du camping-car, s’était beaucoup attachée au chien pendant leur road-trip. Quelques semaines après l’adoption de Quill, ils se sont retrouvés. Elle était ravie de le voir totalement transformé ; il était en pleine forme, débordant d’énergie et avait repris du poids.

Depuis, les propriétaires de Quill donnent régulièrement de ses nouvelles à l’équipe de The ElleVet Project.