L'histoire poignante de 2 chiennes abandonnées se réconfortant mutuellement en attendant d'être secourues

Elles refusaient de s’éloigner l’une de l’autre, sachant pertinemment qu’elles avaient plus de chances de s’en sortir ensemble et en se serrant les pattes. 2 chiennes abandonnées, découvertes par une passante, ont pu renouer avec l’espoir grâce à cette dernière, puis à une association.

La situation de Thelma et Louise semblait désespérée, mais elles ont réussi à remonter la pente après l’intervention d’une association, rapportait The Dodo.

Selon toute vraisemblance, ces 2 chiennes avaient été abandonnées récemment. Elles étaient couchées dans la rue, adossées à une clôture et blotties l’une contre l’autre, comme pour se donner mutuellement du courage.



Une femme qui passait par là a été émue et attristée en assistant à ce spectacle. Elle s’est renseignée à leur sujet dans le quartier, mais personne ne les connaissait. Elle a alors contacté Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy.

La plus petite est une croisée Yorkshire Terrier. Sa congénère est une Pitbull. « Apparemment, elles étaient là depuis une semaine environ, dit Suzette Hall à The Dodo. Tous les voisins ont dit qu’elles n’étaient apparues que depuis peu ».

En découvrant le duo, la bénévole a tout de suite pensé à Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito dans la comédie « Jumeaux » (1988). 2 créatures à la fois si différentes et si semblables…

Alors qu’elles semblaient « éteintes » et désespérées, leur attitude a totalement changé dès l’instant où Suzette Hall s’est approchée d’elles. Leurs regards se sont illuminés et leurs corps se sont animés. « Je suis sortie et ai commencé à leur parler. Elles étaient très excitées. Elles se regardaient en remuant la queue, comme si elles disaient ‘Oh mon dieu ! Quelqu’un est venu pour nous’ », relate leur bienfaitrice.

En quête d’une famille aimante pour ces inséparables amies

La plus petite a été la première à aller vers elle. La Pitbull l’a suivie. Suzette Hall n’a eu aucun mal à les faire monter à bord de son véhicule. Elle pensait placer la plus grande dans une cage pendant le trajet, mais les quadrupèdes tenaient à rester ensemble. Elle a donc renoncé à les séparer.

C’est elle qui les appelées Thelma (la Pitbull) et Louise (la croisée Yorkshire), en référence au célèbre duo du film de 1991.

Examinées par un vétérinaire, les chiennes étaient en bonne santé. Louise avait surtout besoin d’un bon toilettage, et Thelma de soins pour quelques égratignures sans gravité.

A présent, Logan’s Legacy leur cherche une famille d’accueil ou, encore mieux, un adoptant. Thelma et Louise doivent évidemment rester ensemble.