Le nouvel espoir d'une vie meilleure pour un chien retrouvé attaché à un lampadaire avec une patte cassée

Steve a été lâchement abandonné à côté d'un arrêt de bus à Canterbury, en Angleterre. Attaché à un lampadaire et blessé à la patte, le chien attendait seul dans le froid.

Steve a été victime d'un abandon. Le Lurcher, un chien issu de la lignée des Lévriers, a été retrouvé attaché à un lampadaire, situé à proximité d'un arrêt de bus. La seule chose que pouvait faire l'animal était d'attendre, alors que le froid glacial de la nuit fouettait son visage.

Finalement, il a été repéré par un passant qui a immédiatement contacté une association locale. Le Lurcher a été emmené chez un vétérinaire, qui a appelé la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). Cette dernière l'a transféré au RSPCA Finsbury Park Animal Hospital pour recevoir un traitement d'urgence, rapporte Metro.

© RSPCA

L'opération de la dernière chance

Áine Maguire, le vétérinaire principal, a déclaré : « Le pauvre Steve était recroquevillé et terrifié à son arrivée. Il ne voulait pas être manipulé et ne voulait certainement pas de seringues près de lui. »

Les examens ont révélé une fracture des os longs de sa patte antérieure droite. Les tressaillements et les grognements du patient ont prouvé à quel point il souffrait... « Le temps était compté, si nous voulions éviter d'avoir à l'amputer », a ajouté le praticien.

© RSPCA

Heureusement, le Lurcher a échappé à l'amputation grâce à une intervention chirurgicale. La mise en place de 2 plaques métalliques, ainsi qu'une greffe osseuse ont été nécessaires pour le sauver.

À la suite de cette opération délicate, le chien est resté en convalescence pendant un mois, avant d'être transféré au RSPCA Leybourne Animal Centre. Ses bienfaiteurs ont entamé un processus de réadaptation et une thérapie comportementale. L'objectif ? Convaincre Steve que tous les humains ne sont pas mauvais...

© RSPCA

Plusieurs mois de travail

« Steve se retirait au fond de son chenil, en grognant, chaque fois que quelqu'un s'approchait, a expliqué le comportementaliste, nous savions qu'il avait de profondes cicatrices émotionnelles et nous devions travailler avec lui pendant un certain temps afin de le préparer à l'adoption. »

© RSPCA

Personne ne connaît les détails concernant le passé de Steve... Avec un chien aussi traumatisé, l'équipe a dû se montrer très patiente. Les soigneurs l'ont aidé à développer sa confiance aux autres, lui ont permis de rencontrer d'autres animaux, lui ont appris à se promener en laisse et à jouer en toute sérénité. En somme, il s'agissait de toutes les expériences qu'il avait visiblement manquées lorsqu'il était jeune.

© RSPCA

Un chien qui sera gâté le jour de Noël

La mission a duré de nombreux mois, mais le résultat en valait vraiment la peine. La transformation de Steve est incroyable. Il a même trouvé la famille parfaite !

© RSPCA

Un couple de retraités a décidé de l'adopter, après avoir découvert son histoire sur le site web de l'organisme. Au début du mois de juillet 2021, le chien était prêt à commencer sa nouvelle vie.

© RSPCA

Aujourd'hui, il s'épanouit dans une maison où il reçoit tout l'amour et l'attention qu'il mérite. « C'est le chien le plus affectueux. Il est plein d'énergie et aime beaucoup les balades », ont confié ses parents adoptifs.

© RSPCA

Cette année, Steve fêtera son premier Noël avec sa nouvelle famille aimante, laquelle a prévu de glisser pléthore de nouveaux jouets sous le sapin.