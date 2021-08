Le magazine « Tout Chien ! » consacre un numéro spécial aux chiens dans les séries télévisées françaises

Photo d'illustration

En plus d'être de formidables compagnons au quotidien, certains chiens révèlent leurs talents d'acteurs incroyables. La revue Tout Chien ! qui, comme son nom l'indique, se consacre entièrement à cet animal, a sorti un numéro spécial « Séries TV ». Il s'agit d'un véritable coup de projecteur sur les vedettes à 4 pattes omniprésentes dans les séries télévisées françaises.

Et si cette année, vous glissiez dans votre valise le dernier numéro spécial du magazine Tout Chien ! pour votre lecture estivale ? Ainsi, bien calé dans votre transat avec les doigts de pieds en éventail, vous pourrez découvrir les coulisses de la télévision.

Famille d'accueil, La loi de Barbara, Capitaine Marleau, HPI, toutes ces séries télévisées françaises ont un point commun : elles mettent en scène un chien, dans certains de leurs épisodes. Bien sûr, nous nous souvenons tous du magnifique Chien de montagne des Pyrénées qui incarne Belle dans le feuilleton télévisé Belle et Sébastien, datant des années 1960. Aujourd'hui, il n'est pas rare de contempler nos amis à fourrure derrière l'écran.

Au fil du temps, ils sont passés de simples figurants à comédiens de premier plan. Après avoir été principalement de fidèles compagnons de vie, les chiens sont devenus des personnages à part entière dans pléthore d'œuvres cinématographiques.

Grâce à leur intelligence et leurs innombrables compétences, ils brillent sur le plateau aux côtés des équipes de tournage. Face à cette omniprésence, la rédaction de Tout Chien ! a décidé de braquer sa caméra sur ces animaux remarquables.

Tout Chien ! n° 33 Août-septembre 2021 – En kiosques et sur abonnement – 84 pages – 6,90 €

Les chiens à la fois comédiens et compagnons de vie

« Moteur », « Action », « Coupez », sont autant d'ordres de base auxquels les chiens acteurs de séries sont désormais habitués, à l'instar de leurs « collègues » humains. Protecteurs, confidents, témoins, auxiliaires de vie ou de police, ils ne cessent de nous émouvoir et de nous épater à travers les divers rôles qu'ils tiennent.

Au programme de ce numéro spécial « Séries TV », Valérie Récher, dresseuse pour le cinéma, dévoile les ficelles permettant d'entraîner ces prodiges dans le respect du bien-être animal. Les lecteurs pourront ensuite zapper sur le portrait de Marion Game, alias Huguette dans la série Scènes de ménages (M6), qui apparaît parfois avec son propre chien. La rédaction zoome également sur diverses races présentes dans les séries télévisées françaises, comme l'Irish Wolfhound et le Mastiff.

Enfin, en plus des rubriques communes à chaque numéro (conseils vétérinaires, éducation, comportement, etc.), le dossier spécial en premières pages est à ne pas rater ! Il se penche sur l'ascension des chiens dans ce domaine fascinant, mais aussi, plus généralement, dans nos vies.