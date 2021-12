Le magazine de mode « Elle » bannit la promotion de la fourrure de ses pages

Photo d'illustration

Les 45 éditions du réseau Elle se sont engagées, jeudi 2 décembre 2021, à ne plus promouvoir la fourrure dans leurs colonnes et sur les réseaux sociaux. Une initiative positive et prometteuse pour la cause animale.

La promotion et l'utilisation de la fourrure animale ont de plus en plus mauvaise presse ces dernières années. La souffrance animale est souvent pointée du doigt par les défenseurs du peuple de poilus. Récemment, la célèbre maison de mode Armani a décidé de mettre fin à la vente de vêtements en laine de lapin Angora.

Aujourd'hui, c'est le magazine de mode Elle qui suit la tendance en tirant définitivement un trait sur la fourrure. La promotion de cette dernière disparaîtra de toutes ses éditions papiers, ses sites web et même ses réseaux sociaux.

Pour Valeria Bessolo Llopiz, directrice internationale de la publication, il s'agit de « promouvoir une industrie de la mode plus humaine ».

© Eva Plevier / Reuters / Le Monde

Une page se tourne

« La présence de fourrure dans nos pages et sur nos supports numériques n’est plus en phase avec nos valeurs, ni avec celles de nos lecteurs », a déclaré Valeria Bessolo Llopiz lors d'une conférence organisée par le site d'information spécialisé « The Business of Fashion ».

Elle, qui revendique 33 millions de lecteurs, est la première grande publication du secteur à annoncer cette mesure phare, dévoile Le Monde. La fourrure sera désormais bannie du contenu éditorial, ainsi que des espaces publicitaires.

Cette décision, qui s'inscrit dans une démarche écologique, tend à bousculer les lignes dans le monde des médias. Cet engagement significatif permet de sensibiliser à la protection de l'environnement et au bien-être des animaux.

A lire aussi : Un petit chien devient le "garde du corps" de son frère aveugle, féru de randonnée

Au total, « les 45 éditions de cette publication d’origine française se sont engagées à interdire ces contenus », a ajouté la directrice internationale. 13 de ces éditions ont déjà appliqué cette nouvelle charte. Dès le 1er janvier 2022, 20 autres d'entre elles leur emboîteront le pas. Il faudra attendre 2023 pour voir les dernières rejoindre les rangs.

C'est un pas en avant dans l'univers de la mode et des médias.