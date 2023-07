Le geste héroïque d'une vétérinaire pour sauver un Berger Allemand étouffé par son jouet (vidéo)

Lorsqu’un chien s’amuse avec une balle ou un jouet de petite taille, il y a un risque que celui-ci vienne se loger dans ses voies respiratoires. Heureusement, certains spécialistes comme le docteur Hunt maîtrisent des gestes qui peuvent sauver la vie des victimes d’étouffement.

Un Berger Allemand s’est coincé un jouet dans la gorge

Un Berger Allemand un peu trop enthousiaste a avalé son Kong lors d’une partie de jeu. Le jouet est venu obstruer ses voies respiratoires, et la vie du canidé était en danger. Conduit d’urgence à l’hôpital vétérinaire, le chien a eu la chance d’être entouré d’une équipe de docteurs compétents, qui ont réussi à le sauver.

© Dr. Andy Roark / Facebook

Le sauvetage a été filmé et partagé par le vétérinaire Andy Roark. Dans la vidéo, on découvre le Berger Allemand couché sur le dos, et maintenu en position par un tapis. La vétérinaire docteur Hunt est accroupie au-dessus de lui. Avec ses doigts, elle exerce une pression le long de la trachée, afin de faire remonter l’objet coincé. Soudainement, le Kong refait surface, et est récupéré par une autre personne.

C’est alors l’explosion de joie dans le cabinet vétérinaire. Madame Hunt est très heureuse et fière d’avoir sauvé la vie du canidé. Quant à ce dernier, il se relève, enfin soulagé d’avoir la gorge libre. Il semble prêt à reprendre son quotidien comme si de rien n’était.

Cette technique d’extraction externe peut sauver un animal, mais elle nécessite d’être correctement réalisée pour ne pas mettre en danger le chien.

La vidéo de ce sauvetage comptabilise plus de 3 millions de vues et 32 000 commentaires. Les internautes ont été impressionnés et nombreux sont ceux qui ont félicité le Docteur Hunt ainsi que tous les vétérinaires. Quelqu’un a par exemple écrit « Docteur Hunt, vous êtes une vraie héroïne ! Merci à vous et merci à tous les vétérinaires comme vous qui vont au-delà de leurs devoirs. Je vous apprécie tellement ». D’autres personnes ont souligné avec amusement le fait que le chien semble avoir aussi vite oublié son traumatisme.

« Je vous jure, les chiens passent des plus terribles accidents, à être presque immédiatement prêts à jouer », a écrit un internaute.