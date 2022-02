Le footballeur international anglais, Daniel Sturridge, condamné à payer plus de 25 000 euros à la personne qui avait retrouvé son chien perdu

Un rappeur américain avait porté plainte contre le footballeur anglais Daniel Sturridge, car ce dernier ne lui avait pas donné la récompense pour avoir retrouvé son chien. L’animal avait été volé en 2019.

Ancien attaquant de Liverpool, Daniel Sturridge joue actuellement au Perth Glory FC en Australie. Le footballeur de 32 ans avait vécu une grande frayeur en 2019 quand son chien Lucci avait été volé, alors qu’il se trouvait dans sa maison de Los Angeles.

Par la suite, un rappeur californien du nom de Foster Washington assurait avoir aidé le joueur britannique à retrouver le Loulou de Poméranie, mais n’avait pas reçu la forte récompense promise par Daniel Sturridge. Celui-ci avait affirmé avoir payé une autre personne, un « jeune garçon » en l’occurrence, après le retour du canidé sain et sauf.

Après la plainte déposée par Foster Washington, le footballeur a été condamné, en décembre 2021, à lui verser la somme de 30 000 dollars, soit environ 26 000 euros, rapportait The Guardian.

« Quand nous avions trouvé le chien, je pensais que ma vie allait être meilleure »

Le plaignant, plus connu sous son nom d’artiste Killa Fame, dit avoir le sentiment que Daniel Sturridge « l’a laissé tomber » et espérer que ce dernier « paie et n’essaie pas de faire appel » de la décision. « Je me bats sur cette affaire depuis plus d’un an. Je n’arrive pas à croire que c’est fini. Quand nous avions trouvé le chien, je pensais que ma vie allait être meilleure », a-t-il confié sur Twitter.

Dans un autre tweet publié le mardi 28 décembre, il s’est demandé « pourquoi continuer de lutter contre une célébrité comme Daniel Sturridge et être attaqué pour avoir fait une bonne action ».

If he decides not to pay then hey I give it up to a higher power!



Why keep fighting a #Celebrity like @DanielSturridge and being attacked for doing a good deed?



“We” have no power , the rich do what they feel and “We” must come accept This harsh reality . — KILLA FAME (@KILLAFAME) December 28, 2021

L’international anglais avait réagi sur le même réseau social le 25 décembre : « Le jour de Noël, devoir revivre les événements d'un vol est une honte. D'autres personnes essaient d'en tirer profit pour leur propre gain. Merci encore au jeune garçon. C'était il y a 2 ans et demi et 24 heures folles. Je suis reconnaissant que Lucci soit de retour avec notre famille. »

A lire aussi : L'acte de bienveillance de bénévoles pour apprendre à un Berger Allemand né sans pattes arrière à marcher normalement