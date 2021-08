Le dévouement sans faille des secouristes pour sauver la vie d'un Labrador victime d'un incendie (vidéo)

Une unité de pompiers de Vancouver a dû intervenir dans le cadre d'un incendie domestique, samedi 31 juillet dans la soirée. Parmi les victimes se trouvait un chien.

Les circonstances désastreuses survenues au 1268 East 60 Avenue à Vancouver, ont attiré l'attention des autorités locales. Et pour cause : un incendie terrible s'est emparé de la maison. Une première équipe a commencé à éteindre les flammes dévastatrices, pendant qu'une autre est entrée dans le sous-sol pour récupérer le chien de la famille.

Heureusement, le feu a été maîtrisé rapidement, révèle Vancouver Is Awesome. Bien que le propriétaire soit ressorti de cette épreuve sain et sauf, il en a été autrement pour son Labrador noir.

La vie du jeune canidé, âgé de 7 mois, était menacée à cause de l'inhalation de fumées toxiques. Il souffrait également d'une brûlure mineure à la patte.

© Van Fire Fighters / Twitter (capture d'écran)

Les secouristes possédaient des masques à oxygène adaptés pour les animaux de compagnie. « Ils ont sorti le chiot et lui ont immédiatement donné de l'oxygène supplémentaire », a expliqué le chef adjoint Kenny Gemmill. « Nous nous préparons pour les animaux que nous devons parfois sauver. »

Les pompiers se sont occupés du rescapé pendant près de 45 minutes. Ils ont nettoyé sa blessure et l'ont gardé au frais, jusqu'à ce que son propriétaire puisse l'emmener chez le vétérinaire. Après 24 heures difficiles, le Labrador a finalement commencé à se rétablir.

Cette nouvelle a réjoui les équipes de secours présentes sur le lieu de l'accident, qui ont partagé une vidéo du sauvetage sur Twitter. La séquence a récolté plus de 1 000 mentions « j'aime » à ce jour.

Fast and effective work by #Vancouverfirefighters at a fire in South Vancouver over the weekend. Here crews are providing oxygen to a pet pulled out of the fire. Great work Firehall #17 and #5! #humansbestfriend #iaff18 @CityofVancouver @Karen_Fry ???? submitted. pic.twitter.com/fo3fk0pavU