Le démantèlement d'un campement illégal sauve 19 chiens drogués et exploités à des fins de mendicité

Derrière un campement illégal niché dans les bois du nord de Nice se cachait une réalité sordide : celle de chiens drogués, exploités et vivant dans des conditions effroyables. Grâce à une opération conjointe des forces de l’ordre et d’associations de protection animale, 19 canidés ont été secourus.

Dans le nord de Nice, l’occupation illégale d’un terrain privé et les conditions de vie déplorables des chiens qui y étaient détenus faisaient l’objet d’une enquête depuis plusieurs semaines. Le campement a été démantelé et les canidés secourus le lundi 5 mai, rapportait Actu Nice.

Les polices nationale et municipale, ainsi que plusieurs associations, dont UPA 06 - Urgence pour un animal et La Tribu du Fourmilier, sont intervenues sur les lieux. Les 19 chiens, parmi lesquels se trouvaient des chiots et des femelles gestantes, étaient victimes de mauvais traitements. Ils étaient non seulement drogués, mais aussi exploités pour faire du profit.

Le terrain privé, occupé de manière illégale, se situe dans un secteur boisé du quartier Henri Sappia.

« Il a été constaté qu’ils étaient drogués », indiquait sur X (anciennement Twitter) Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice au sujet des chiens sauvés. Il a également évoqué des « risques d’incendie, d’insécurité, d’insalubrité », précisant avoir « sollicité le propriétaire [du terrain] qui a obtenu une décision de justice ».

« On décompte 7 portées sur place et une chienne gestante. Une autre chienne gestante manque à l'appel malheureusement », peut-on lire sur la page Facebook d’UPA 06 - Urgence pour un animal.

L’association a, elle aussi, mentionné le recours à des substances douteuses sur les animaux en question. « Suite à des analyses pratiquées sur un chiot et sur d'autres à venir, il s’avère qu'ils sont bien drogués aux médicaments », a-t-elle effectivement souligné.

De la caféine comme antidote

UPA 06 - Urgence pour un animal a tenu à saluer « cette mobilisation extraordinaire de la part de tous » et à remercier les « associations qui ont pris en charge des Loulous ».

Le mardi 6 mai, l’association a posté une vidéo expliquant le mode opératoire des individus impliqués dans cette affaire. Les chiens accompagnaient les personnes qui faisaient la manche dans le centre-ville niçois ; la présence des quadrupèdes était destinée à attendrir les passants. Par ailleurs, des chiots étaient vendus sur l’avenue Jean Médecin.

C’est ce qui s’était produit pour une jeune femelle appelée Caramel, dont le sauvetage aura été fondamental dans ce dossier. « Vendue 150 euros », elle avait subi une analyse toxicologique ayant révélé qu’on lui avait administré des médicaments et de la caféine « utilisée comme une forme d’antidote ».

UPA 06 - Urgence pour un animal / Facebook