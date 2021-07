Le début de la fin du cauchemar pour ce chien négligé pendant des années. Ses sauveurs veulent des réponses !

Pour les bénévoles qui ont recueilli et prennent soin de Jonah, il ne fait aucun doute que ce chien était totalement négligé depuis des années. Tout en l’aidant à remonter la pente, ils cherchent à en savoir plus sur son passé et ce qui l’a amené à se retrouver dans un aussi mauvais état de santé.

Victime de négligence, un chien sénior a été pris en charge en fin de semaine dernière par une association et aura besoin de plusieurs mois de soins pour s’en remettre, rapportait WNEP ce dimanche 11 juillet.

« Des puces sautaient de son corps. Je n’en avais jamais vu autant sur un chien », regrettait Emma Ripka, bénévole au Blue Chip Animal Refuge à Dallas, en Pennsylvanie. Malgré sa longue expérience et les nombreux cas d’animaux négligés qu’elle avait eu à traiter, elle a été choquée en voyant Jonah.

Un chien traumatisé, endolori et méfiant

Le lendemain de son sauvetage, ce croisé Labrador-Retriever âgé avait toujours les pattes enflées. L’une des multiples séquelles laissées par des années de négligence. Des reporters de WNEP lui ont rendu visite dimanche matin, découvrant un chien sévèrement marqué ; il avait perdu une grande partie de son pelage, se grattait et se léchait frénétiquement.

Il lui faudra encore beaucoup de temps avant de réapprendre à faire confiance aux humains, même s’il semble plus détendu en présence d’Emma Ripka, qui l’avait amené au refuge samedi dernier. Il aboie et grogne dès qu’on tente de s’approcher de lui.

Tout indique que Jonah n’avait reçu aucune forme de soin ni d’interaction depuis un certain temps, au moins 2 ans d’après Emma Ripka. En allant le chercher après avoir été prévenue par 2 personnes souhaitant garder l’anonymat, la bénévole avait découvert un chien très mal en point ; couvert d’urine, souffrant de plaies au niveau de l’arrière-train, les dents en très mauvais état, la peau, les yeux et les oreilles infectés.

Au moins 6 mois de soins

Au Blue Chip Animal Refuge, on a plus de questions que de réponses aujourd’hui. On ignore encore l’identité du propriétaire de l’animal, responsable de ce qui est clairement un cas de négligence grave. L’association a contacté les autorités et la SPCA pour tenter d’en savoir plus.

Parallèlement, toute l’équipe est mobilisée pour aider Jonah à aller mieux, mais le processus de guérison durera au moins 6 mois d’après la fondatrice et propriétaire du refuge, Marge Bart. « Il aura besoin de bains avec du shampoing médicamenteux, besoin de stéroïdes, de se remettre en forme. Comme vous le voyez, […] il n'a pas fait suffisamment d’exercice », ajoute-t-elle.

La prise en charge du chien coûtera des milliers de dollars à l’organisation, qui a lancé un appel aux dons.