Le courage d'un Golden Retriever âgé tenant tête à un ours brun immortalisé par une caméra de surveillance

Certains chiens n'ont peur de rien ! Pretty, une femelle Golden Retriever, a fait face à un animal sauvage bien plus puissant et imposant qu'elle, le 15 août dernier en Alaska.

Quels que soient leur taille et leur âge, nombre de chiens sont capables d'actes héroïques. Cela a été le cas de Pretty. Bien qu'âgée de 11 ans, la femelle Golden Retriever a chassé un intrus impressionnant, rapporte People.

Les faits se sont déroulés à Sitka, une petite ville de 9 000 habitants située sur l'île Baranof dans le sud-est de l'Alaska. Vers 23h30, un ours brun s'est avancé sur la propriété de Nicholas Galanin. « Nous avons beaucoup d'ours, même si je ne les ai jamais vus s'engager aussi étroitement », a confié ce dernier.

Nos chiens, ces héros

Une caméra de surveillance, située à l'extérieur du domicile, a filmé la rencontre entre les 2 animaux. La courageuse Pretty n'était visiblement pas contente qu'un étranger se promène dans son jardin !

Le canidé n'a pas quitté des yeux l'ursidé un seul instant et a essayé de le dissuader d'avancer en aboyant. Dans le clip publié sur Youtube par ViralHog, nous pouvons remarquer que l'ours brun tente quand même une approche. Ils se sont regardés un instant, leurs museaux proches l'un de l'autre, avant que Pretty ne montre ses crocs.

Mission accomplie ! La chienne a réussi à le repousser. Son pouvoir de persuasion a fait comprendre à l'animal sauvage qu'il n'était pas le bienvenu en ces lieux. Après ce face à face qui a duré à peine une minute, l'ours est reparti penaud.

Selon le Département de la pêche et du gibier de l'Alaska, environ 1 550 ours bruns parcourent les forêts de Baranof et des îles voisines.

Ce n'est pas la première fois qu'un chien chasse une telle créature. Le 8 juin dernier, dans le nord-est du Minnesota (États-Unis), un Yorkshire Terrier a épaté sa propriétaire en courant après un jeune ours. Le petit canidé, qui n'a pas eu froid aux yeux, n'a pas lâché le visiteur d'une semelle jusqu'à ce qu'il déguerpisse.

