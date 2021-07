La vidéo sidérante d'un courageux Yorkshire chassant un ours de son jardin

« Ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse », comme on dit familièrement. Et pourtant... Une femelle Yorkshire Terrier a récemment fait preuve d'un grand courage : elle a poursuivi un jeune ours qui s'est introduit dans sa cour sans son consentement !

Bella n'a pas froid aux yeux. La femelle Yorkshire Terrier a épaté sa propriétaire, une résidente de Hibbing, une ville située dans le nord-est du Minnesota (États-Unis).

« J'ai installé une caméra donnant sur nos mangeoires pour oiseaux afin de capturer la faune qui vient occasionnellement, en particulier la nuit », a-t-elle déclaré à People.

Mais dans la journée du 8 juin, ce n'est pas un simple volatile qu'elle a filmé.

La chienne a affronté un jeune ours

L'Américaine a été témoin d'une scène insolite. Elle a aperçu sa chienne courir après un jeune ours. Le visiteur n'était pas le bienvenu sur son territoire !

La vidéo, partagée sur Youtube par ViralHog, montre l'intrépide canidé poursuivre l'infortuné ursidé jusqu'à un arbre. L'intrus y a grimpé à toute vitesse, pour échapper à sa poursuivante. Bella, la téméraire, n'a pas voulu lui laisser le moindre répit. Elle a sauté sur l'arbre et a aboyé constamment sur l'animal imposant... mais terrifié.

« Je l'ai appelée et j'ai essayé de l'éloigner », a confié sa propriétaire, stupéfaite. Lorsque Bella s'est légèrement écartée, l'ours en a profité pour s'enfuir. Il a littéralement pris ses pattes à son cou, afin de se mettre à l'abri une bonne fois pour toute.

Heureusement, les 2 animaux ont échappé à l'incident indemnes.

