Le combat d'une association pour sauver une Boerbull laissée à l'abandon et en mauvaise santé

Une chienne provenant, selon toute vraisemblance, d’un élevage illégal a été retrouvée abandonnée dans la nature. Une association locale lui est venue en aide, rapportait Benoni City Times.

Le mardi 9 mai, des passants s’étaient rendu compte de la présence d’un chien mal en point et livré à lui-même au bord d’une route rurale de Cloverdene, près de Johannesburg en Afrique du Sud.

Avertie, l’association The Animal Guardians (TAG) a envoyé une équipe sur place. Quand les bénévoles sont arrivés, ils ont découvert la chienne assise, l’air totalement perdu au milieu des ordures, d’après la porte-parole Annie Jungmann.

La femelle Boerbull n’était plus toute jeune. Elle était épuisée et implorait du regard qu’on l’aide. Les bénévoles ont tout de suite remarqué qu’elle présentait des plaies laissant penser qu’elle passait le plus clair de son temps couchée à même le béton.

Pour ses bienfaiteurs, cette chienne avait très probablement été abandonnée par un éleveur car elle ne pouvait plus avoir suffisamment de portées. Elle n’était donc plus « rentable » à ses yeux.

« Ils méritent mieux que d'être utilisés dans des usines à chiots. Nous sommes reconnaissants envers le membre observateur de la communauté qui nous a informés de la situation », a déclaré Annie Jungmann après le sauvetage de la Boerbull qui peut désormais aspirer à un avenir plus joyeux.

« Elle ne connaîtra que l’amour »

« Cette belle fille restera en toute sécurité sous nos soins et ne connaîtra que l'amour », a ajouté la bénévole.



L’équipe de The Animal Guardians ne chôme pas en ce moment. L’abandon de cette chienne constitue le 3e en une semaine sur lequel l’association est intervenue. L’un d’eux concernait un Pitbull abandonné dans un champ par une automobiliste le 7 mai. Le malheureux chien était malade et souffrait de malnutrition. Il était également infesté de vers et atteint de jaunisse.

Son état de santé était si critique que les vétérinaires n’avaient rien pu faire pour le sauver. Ils avaient dû l’euthanasier.