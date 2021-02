Le chien qui était resté 2 jours près de son maître décédé dans une tempête de neige a retrouvé une famille !

© Lisa Lomeli

Baby Dog a été adopté. L’émouvante histoire de ce chien avait fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Il était resté 2 jours auprès de son maître, qui avait perdu la vie lors d’une tempête de neige.

Le 31 janvier dernier, le corps sans vie de David Deshon, 69 ans, avait été retrouvé à quelques pas de sa maison à Foresthill, non loin de Sacramento (Californie). Il avait été piégé par une tempête de neige, mais il ne s’en était pas allé seul. L’un de ses 2 chiens, Baby Dog, était à ses côtés jusqu’à l’arrivée des secours. Shona Deshon, la fille du défunt, a expliqué que l’animal était « resté sur son torse pour le garder au chaud ».

Depuis, le Bouvier Australien de 5 ans séjournait au refuge local, celui du comté de Placer. Le quadrupède était inconsolable ; traumatisé par la disparition de son propriétaire, il semblait abattu et ne voulait interagir avec personne.

Il a toutefois eu une attitude bien différente quand la voisine de Shona Deshon est venue lui rendre visite le 8 février dernier. Touchée par son histoire, Lisa Lomeli voulait, en effet, le rencontrer, car elle était justement à la recherche d’un chien pour sa mère, comme le rapporte Today.

Dans le jardin du refuge, elle s’est assise sur un banc et s’est adressée à l’Australian Cattle Dog : « Baby Dog, peux-tu venir et me laisser te caresser ? ». Ce à quoi le canidé a réagi en s’approchant d’elle et en acceptant ses câlins, à la surprise générale.

Lisa Lomeli et Baby Dog ont ensuite fait une petite promenade. Là encore, elle l’a regardé droit dans les yeux et lui a posé une question : « Veux-tu avoir une nouvelle famille ? ». Il a alors remué la queue et lui a léché le visage. Elle a aussitôt appelé sa maman, Peggy Morrill, pour lui dire qu’elle venait de lui trouver un nouveau compagnon.

La nouvelle maîtresse de Baby Dog : une femme malade et endeuillée par la perte de son chien

Le lendemain, Lisa Lomeli et son mari sont revenus au refuge pour finaliser l’adoption et repartir avec Baby Dog. 2 heures de route plus tard, le chien découvrait sa maison, auprès de Peggy Morrill et son époux. Il n’a pas mis longtemps à s’adapter à son nouvel environnement. Il s’est montré tout aussi affectueux et bienveillant avec les parents de Lisa Lomeli qu’avec elle.

Peggy Morrill mène un dur combat contre le cancer. Quelques mois avant d’apprendre qu’elle était malade, elle avait perdu son chien Raelyn, un Labrador Retriever noir. En faisant connaissance avec Baby Dog, Lisa Lomeli a tout de suite su qu’il ferait un excellent compagnon pour sa mère. Elle a eu raison.

L’autre chien de David Deshon, Buddy, a trouvé une nouvelle famille lui aussi. Il a été adopté le 11 février, après avoir suivi un traitement pour une infection urinaire.