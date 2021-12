Le chien "Nouky" enfin de retour chez lui ! Probablement victime d'un drame, il a besoin de soins importants

Cette fois-ci, Nouky est bel et bien de retour auprès de son humain. Après la désillusion d’il y a 10 jours, le chien sénior a retrouvé sa maison, mais il revient de sa mésaventure avec des séquelles.

Nouky est enfin revenu. Le chien de 12 ans, qui avait disparu 5 semaines plus tôt, est désormais en sécurité chez lui, mais il devra recevoir des soins, comme le rapportait ActuLyon le mardi 21 décembre.

Le 16 novembre dernier, le canidé s’était volatilisé lors d’une promenade à quelques pas du domicile de Frédéric, son maître, à Orliénas dans le Rhône. Un mois plus tard, l’homme de 58 ans pensait vivre les retrouvailles tant attendues avec son chien quand il a pu l’approcher à Saint-Clair-du-Rhône, mais Nouky n’était clairement pas dans son état normal. Il ne semblait pas reconnaître son propriétaire et s’est à nouveau enfui.



Frédéric a dû attendre le dimanche suivant, 19 décembre, pour récupérer définitivement celui qui est son compagnon de route depuis 10 ans. Il l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire, car il était mal en point.

Le chien souffre notamment d’un « abcès dentaire à gauche » et a « du sang dans l’œil » du même côté, probablement après l’éclatement d’un kyste. Nouky présente aussi des blessures laissant à penser qu’il a été victime d’un accident de la route. Son maître évoque, en effet, une « fracture de la mâchoire gauche à quelques centimètres du condyle ». Le vétérinaire a pu lui retirer une partie des petits fragments d’os et une dent.

Laisser le temps à Nouky de se rétablir avant un nouveau départ à Tahiti

Il était question de l’opérer mardi, mais le praticien a dû se raviser en raison de la nature des lésions et de l’âge de l’animal. « L’os peut se ressouder tout seul », précise néanmoins Frédéric, qui se veut rassurant quant aux chances de rétablissement de son ami à 4 pattes. Nouky s’alimente et s’hydrate malgré quelques difficultés liées à l’état de sa mâchoire, son « bilan sanguin est bon » et ses reins semblent bien fonctionner. Il a été mis sous antibiotiques et anti-inflammatoires.

Quant à l’attitude étrange qu’il avait affichée à l’égard de son maître à Saint-Clair-du-Rhône, le vétérinaire pense qu’elle est associée à la désorientation consécutive à l’accident.

Frédéric avait reporté son voyage à Tahiti, où il envisage de s’installer avec Nouky, pour le retrouver. Maintenant que c’est fait, il laissera le temps au chien de s’en remettre totalement avant de l’emmener en Polynésie.