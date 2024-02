Le chien des gendarmes concentre tous les espoirs de la famille d'une dame âgée disparue lors d'une promenade

Les chiens restent l’atout numéro 1 quand il s’agit de tenter de localiser des personnes disparues. Les canidés employés par les unités de secours et les forces de l’ordre en font la démonstration chaque jour. Pancho, Malinois de l’équipe cynophile du PSIG d’Agen, s’est illustré dans ce domaine cette semaine.

Une dame âgée restée introuvable après une chute lors d’une promenade a été sauvée par un chien de la gendarmerie, rapportait Sud Ouest le mercredi 31 janvier.

Les faits ont eu lieu le mardi 30 janvier à Gavaudun (47). En fin d’après-midi, un retraité inquiet avait appelé les secours, car sa femme était partie se balader et n’était pas rentrée à la maison.

La gendarmerie du Lot-et-Garonne, qui livre le récit sur sa page Facebook, a mobilisé ses membres et les recherches ont commencé un peu partout sur la commune située à une cinquantaine de kilomètres au nord d’Agen.

Parmi eux se trouvait Pancho, Berger Belge Malinois de 4 ans appartenant à l’équipe cynophile du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) d’Agen. Déployé dans le secteur avec son maître-chien, le quadrupède a fait honneur à la brillante réputation qui le précédait.

Lancé sur la piste de la disparue, le chien l’a suivie avec une détermination et une concentration admirables jusqu’à localiser la victime, à temps pour qu’elle soit secourue. « Grâce à son flair, le chien a pu nous guider jusqu’à la dame de 86 ans qui était tombée durant sa promenade et n’arrivait plus à se relever », relate ainsi la gendarmerie lot-et-garonnaise dans sa publication.



Gendarmerie de Lot-et-Garonne / Facebook

« Elle va bien »

D’après Sud Ouest, la personne en question, qui se trouvait au bord d’un chemin isolé, a été prise en charge par les secours à 23h15. « Elle va bien », précisent les militaires sur le réseau social.

Ces derniers ont tenu à souligner la performance de Pancho qui reflète la valeur et la qualité des canidés servant au sein des différentes équipes cynophiles. « Pour ceux qui en doutent encore, nos chiens sont particulièrement entraînés et donnent de bons résultats dans la recherche de personnes, mais aussi dans la recherche de produits stupéfiants », poursuit l’auteur du post.