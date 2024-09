Le stratagème gourmand de Mika, la chienne "malade imaginaire" démasquée par son vétérinaire (vidéo)

Elle répond au nom de Mika, mais elle pourrait aussi bien s’appeler Argan. Cette chienne serait, en effet, parfaite dans le rôle du Malade imaginaire créé par Molière. A cette différence près qu’elle ne feint pas d’être souffrante par hypocondrie, ni pour jauger la sincérité de son entourage à son égard, mais plutôt pour satisfaire son insatiable envie de savoureuses récompenses.

Récemment, l’état de la femelle Cockapoo (croisée Cocker Anglais / Caniche) préoccupait ses propriétaires. D’habitude énergique et joueuse, elle était devenue beaucoup moins active et ne semblait avoir aucune idée de se divertir. Quelque chose n’allait pas chez Mika et ses humains n’avaient pas l’intention de rester les bras croisés face à cela.

Persuadés qu’elle était malade, ils ont pris rendez-vous chez le vétérinaire, s’imaginant toutes sortes de scénarios. S’était-elle intoxiquée en mangeant n’importe quoi ? Souffrait-elle d’une infection ? Avait-elle vécu un épisode traumatisant en leur absence ? Autant de questions restées sans réponse jusqu’à la visite prévue.

Lorsqu’ils sont arrivés à la clinique vétérinaire, les propriétaires de Mika ont été stupéfaits de constater qu’elle venait de retrouver toute son énergie et tout son entrain comme par magie. Elle courait et jouait, remuant la queue et gratifiant même le praticien de son plus beau « sourire ».



@baileylovesmika / TikTok

Ses maîtres n’en revenaient pas. Ils étaient aussi ravis de la voir aussi en forme que surpris. Le vétérinaire a dûment examiné la chienne, mais n’a rien décelé d’inquiétant. Il était formel : Mika était en parfaite santé.

Prête à tout pour des friandises

Alors que les « parents » de la chienne se demandaient encore ce qui lui était arrivé avant cette consultation, le vétérinaire leur a expliqué qu’elle avait vraisemblablement joué la comédie. Dans quel but ? Satisfaire sa gourmandise. Il l’a d’ailleurs noté noir sur blanc sur sa fiche : « A très probablement simulé une maladie pour obtenir des friandises ».

Cité par Newsweek, qui relaie la vidéo TikTok (ci-dessous) dont Mika est protagoniste, le Dr Richard Pitcairn, vétérinaire et auteur de plusieurs ouvrages de référence, indique que les chiens sont capables de reproduire des modèles de comportement susceptibles de leur valoir un surcroît d’attention de la part de leurs maîtres. « S’ils se rendent comptent qu'ils reçoivent davantage de tendresse et d’attention lorsqu'ils sont malades, ils peuvent recommencer », dit ainsi le spécialiste.

