Le chat du footballeur Cristiano Ronaldo renversé par une voiture et rapatrié en jet privé après son intervention chirurgicale

Photo d'illustration

Après avoir passé 6 semaines en soins intensifs à la suite d’un accident, Pepe, le chat de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, s’est envolé vers l’Espagne pour poursuivre sa convalescence. Un voyage que le Sphynx a effectué à bord d’un jet privé.

Victime d’un terrible accident de la route en Italie, Pepe le chat avait été gravement blessé et avait dû être emmené aux urgences vétérinaires. Ce Sphynx, dont les propriétaires ne sont autres que le footballeur Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez, ne se trouve plus à Turin actuellement, mais en Espagne.

Le mannequin a, en effet, décidé de l’emmener dans son pays d’origine chez sa sœur aînée Ivana Rodriguez pour qu’il puisse s’y reposer. Pour rallier l’Espagne, Pepe a tout de même eu le privilège de faire le trajet en jet privé, comme le rapporte Voici.

Pepe a survécu miraculeusement à l’accident

Georgina Rodriguez en a récemment parlé lors d’une interview accordée au magazine de mode espagnol Instyle. Elle y a expliqué que son chat avait frôlé le pire après avoir été percuté par une voiture, et que, « après un mois et demi intensifs chez le vétérinaire », le couple avait décidé de le confier aux soins d’Ivana.

« Il est entre de bonnes mains, maintenant », assure la compagne du joueur de la Juventus de Turin, qui ajoute que la famille avait vécu « une terrible peur » après l’incident.

Pepe est aussi le nom d’un ancien coéquipier, portugais lui aussi, de Cristiano Ronaldo, du temps où la star du ballon rond de 36 ans évoluait au Real Madrid. Peut-être le Sphynx a-t-il été nommé ainsi pour cette raison.