Le chanteur Lenny Kravitz partage son chagrin après la perte de son chien dans un post Instagram déchirant !

Lenny Kravitz est en deuil. Le chanteur américain a annoncé la disparition de son chien Leroy Brown et lui a rendu un émouvant hommage sur Instagram. Une perte douloureuse pour l’artiste, qui a reçu de nombreux messages de sympathie et de soutien sur le réseau social, notamment de la part de célébrités.

« Tu étais le meilleur […]. Tu nous manques énormément, Jojo et moi », peut-on lire dans le post Instagram publié par Lenny Kravitz où il annonçait la triste nouvelle du décès de son chien Leroy Brown, rapportait People ce mardi 22 juin. Jojo est le nom porté par son autre compagnon à 4 pattes.

Le chanteur américain de 57 ans a ainsi partagé avec ses nombreux fans sa peine d’avoir perdu son chien de 11 ans, « un vrai potcake bahaméen », comme il l’a décrit. Le terme « potcake » est utilisé pour désigner les chiens croisés des Caraïbes.

La publication comprend plusieurs photos du regretté canidé, le montrant en compagnie du musicien natif de New York dans une ruelle, à la piscine ou encore à bord d’un avion. Des scènes où la tendresse et la complicité qui unissait Leroy Brown à son maître sont palpables.

« Merci d’avoir partagé ta vie avec moi »

« Leroy Brown 2009-2021. Merci d’avoir partagé ta vie avec moi. Tu m'as béni d'un amour inconditionnel en me regardant traverser tant de choses. Tu étais à mes côtés dans les meilleurs moments comme les pires », écrit Lenny Kravitz dans son hommage au défunt quadrupède.

De nombreuses célébrités du monde de la musique, du cinéma et de la mode ont commenté la publication de l’interprète de « Fly Away », « It Ain't Over Til It's Over » ou encore « American Woman ». Kelly Rowland, Reese Witherspoon, Naomi Campbell et Penelope Cruz figurent, en effet, parmi les vedettes du showbiz à avoir témoigné leur soutien à Lenny Kravitz dans cette terrible épreuve.