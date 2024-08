Le célèbre chanteur Liam Gallagher sauve un chien errant à l'autre bout du monde et finance un hôpital pour les toutous dans le besoin (vidéo)

Liam Gallagher, l'ancien membre du groupe iconique de la Britpop « Oasis », n'est généralement pas connu pour ses manifestations de tendresse… Pourtant, l’artiste a récemment été couvert d’éloges par Niall Harbison, le fondateur de l’association Happy Doggo qui vient en aide aux toutous en détresse en Thaïlande. Dans une publication sur X, le sauveteur canin a en effet partagé « une histoire qui prouve que tout n'est pas mauvais dans le monde » et qui implique un chien errant, la star de Manchester et la construction d’un hôpital. Une histoire émouvante rapportée par la Witney Gazette.

Une demande d’adoption inattendue

Après avoir été abandonnée au milieu de la jungle thaïlandaise par ses anciens maîtres alors qu’elle était encore toute jeune, Buttons s’est invitée dans le petit sanctuaire de Niall Harbison. Comme elle revenait tous les jours, les bénévoles de l’association ont fini par la recueillir et la proposer à l’adoption. C’est alors que la magie d’Internet a encore agi…

Niall Harbison / X

Le sanctuaire n’a pas tardé à recevoir la candidature d’adoption d’un certain Liam Gallagher dont la profession était « chanteur ». Au début, Niall Harbison a pensé qu’il s’agissait d’une plaisanterie, mais la personne qui avait demandé à adopter Buttons était réellement le célèbre artiste de Manchester !

« Liam connaissait même les autres chiens grâce à Internet. », a expliqué Niall sur X. Après 30 heures de voyage pour rejoindre l’Angleterre où habite le chanteur, Buttons a découvert son nouveau foyer pour toujours. « Buttons s'est installée et est absolument adorée par Liam et sa famille. Elle est traitée comme une reine. », s’est réjoui Niall. Et la belle histoire ne s’arrête pas là !

Niall Harbison / X

Un beau geste en faveur des chiens démunis

Cette année, Liam Gallagher était en tournée pour un spectacle intitulé « L’autre bout du monde » qu’il a dédié à sa chienne Buttons. Sur scène, il y avait un énorme globe terrestre que l’artiste a souhaité vendre aux enchères après la tournée pour aider Happy Doggo. Liam était tombé amoureux de sa chienne et souhaitait vraiment faire un geste pour l’association de Niall Harbison.

Le globe a finalement été acheté par The Coop Live, la plus grande salle de spectacle de Manchester, où les visiteurs pourront désormais le voir avant chaque événement. Grâce à cette vente, Happy Doggo a pu récolter 25 000 £ (près de 30 000 €) qui lui servira à construire un hôpital pour les chiens.

« Ne sous-estimez jamais l'impact que les chiens peuvent avoir sur nous tous. Il y a plus d'un an, la petite Buttons est arrivée dans l'espoir d'une vie meilleure. Elle a fait cela et bien plus encore. Tout n'est pas mauvais dans le monde. L'amour gagne toujours. », a joliment conclu Niall Harbison.