Le bonheur pur capturé en vidéo : Un chien revoit sa famille après 7 mois de séparation

4,4 millions. C’est le nombre de vues que compte à ce jour une vidéo postée sur TikTok le 30 septembre et montrant le moment précis où un chien et ses propriétaires se sont retrouvés après une longue période de séparation. Une séquence particulièrement touchante et que relaie Parade Pets.

Le canidé en question est un Golden Retriever répondant au nom de Sonny. Sa maîtresse Madison Hawes, qui se fait appeler « @madisonbbm » sur le réseau social, et le mari de cette dernière lui ont réservé une belle surprise en faisant leur apparition au moment où il s’y attendait le moins.

Dans cette séquence devenue virale, on voit d’abord Sonny assis sur un rocher dans les bras du père de son maître. Une voiture approche du portail et 2 personnes en descendent. Ce sont ses humains.

Sonny les reconnaît tout de suite et fonce vers eux en remuant la queue. Le trio laisse alors libre cours à sa joie de se retrouver. Le chien en profite même pour ramasser quelques branches et inviter le couple à jouer.



Madison Hawes, qui se définit comme « coach en perte de poids et nutrition », et son conjoint venaient de rentrer d’un voyage de 7 mois à travers l’Europe. Pendant leur longue absence, ce sont donc les beaux-parents de la jeune femme qui s’occupaient de Sonny dans leur grande propriété située au cœur de la nature en Tasmanie, Etat insulaire du sud de l’Australie.

Réponse aux critiques

Dans une autre vidéo partagée quelques jours plus tard, Madison Hawes dit avoir essuyé de nombreuses critiques de la part d’internautes. La majorité de ceux-ci lui reprochaient de ne pas avoir emmené son chien en voyage et de l’avoir laissé au pays, le privant ainsi de la présence de ses maîtres.

Elle assure que Sonny était heureux et que l’environnement dans lequel il évoluait durant ces derniers mois lui offrait tout ce dont il avait besoin pour s’épanouir.