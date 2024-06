Disparu dans un fleuve après un accident de bateau, un chien réapparaît avec un raton laveur deux jours plus tard

Pour un chien appelé Rocky et son maître, ce qui devait être une agréable virée en bateau s’est transformé en cauchemar, l’animal étant tombé à l’eau et son humain s’étant blessé. Des heures d’angoisse s’en sont suivies, la famille se demandant si le quadrupède était toujours en vie.

Un chien tombé dans un fleuve à la suite d’un accident de bateau est réapparu le surlendemain dans un jardin à une poignée de kilomètres de là, rapportait WCBD News 2 le mardi 25 juin.

Dimanche soir, Rocky était aux côtés de son maître à bord du bateau de ce dernier, naviguant sur le fleuve Ashley, quand l’embarcation a percuté une épave à proximité du port de plaisance Dolphin Cove Marina à Charleston (Caroline du Nord, Etat-Unis). Le choc a fait tomber le Golden Retriever d’un an et demi par-dessus bord et valu une blessure à son propriétaire.



Charleston Animal Society / Facebook

Le chien portait un gilet de sauvetage, mais il s’est totalement volatilisé. Sa maîtresse Kim Wiseman et sa famille ont tout de suite entrepris des recherches et lancé des appels à témoins sur les réseaux sociaux dans l’espoir de le localiser.

« De nombreuses personnes étaient sur les lieux à différents moments de la journée, même lorsque nous ne pouvions pas être là-bas », indiquait Kim Wiseman au sujet de la formidable mobilisation qui s’en est suivie.

L’espoir était donc toujours permis grâce à cet élan de solidarité, jusqu’à l’heureux dénouement survenu mardi matin. Une famille habitant le quartier de West Ashley, à quelques kilomètres au sud-ouest du lieu de l’accident, a effectivement été surprise de trouver un Golden Retriever trempé et couvert de boue dans le jardin à l’arrière de sa maison.

Le chien courait derrière un raton laveur, d’après l’association locale Charleston Animal Society. Ses hôtes ont immédiatement reconnu Rocky grâce aux avis de recherche massivement diffusés dans les médias et contacté ses maîtres pour leur annoncer la nouvelle.

« C'est un effort collectif qui a ramené Rocky à la maison »

Rocky a ainsi pu rentrer auprès des siens après cette incroyable mésaventure. Son gilet de sauvetage et son aisance dans l’eau, caractérisant la plupart des Golden Retrievers, l’avaient sans doute aidé à s’en sortir.

Hormis une patte enflée, probablement signe d’une entorse, le brave toutou était sain et sauf. « Nous sommes extrêmement reconnaissants parce que je crois vraiment, sincèrement, que c'est un effort collectif qui a ramené Rocky à la maison ce matin », a déclaré Kim Wiseman dans la foulée de ces retrouvailles. Son mari a reçu des soins et devrait s’en remettre totalement.

« Cette expérience a vraiment montré à notre famille qu’il existe toujours un sentiment de communauté lorsqu’on en a besoin », a conclu la maîtresse de Rocky.