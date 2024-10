Laissé à l'abandon, ce cheval d'une maigreur extrême trouve un second souffle de vie grâce à ses sauveurs

Le 25 septembre 2024 est à marquer d’une pierre blanche pour un cheval originaire du comté de Kemper (Mississippi, États-Unis). L’animal, laissé à l’abandon par son propriétaire et proche de la mort, a obtenu un second souffle de vie.

« Nous publions généralement nos histoires d’adoption heureuses. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un de nos horribles cas de négligence », écrit l’équipe du Mississippi Animal Rescue League sur sa page Facebook.

Mercredi 25 septembre, vers 8h30, l’organisation a reçu un appel alarmant du shérif James Moore du comté de Kemper, dans le Mississippi, au sujet d’un équidé maltraité. « Quand il est arrivé sur les lieux, il a été choqué par l’état critique de ce cheval de 7 ans, expliquent les membres de l’association, ce gentil garçon était le seul cheval et il était confiné dans une zone remplie de terre et de feuilles. »

© Mississippi Animal Rescue League

Le propriétaire aurait menti aux représentants des forces de l’ordre, en affirmant qu’il nourrissait le cheval 2 fois par jour.

« Le shérif Moore lui a dit qu’il serait dans son intérêt de libérer volontairement le cheval ou il obtiendrait une ordonnance du tribunal pour le saisir, précisent-ils, le propriétaire a relâché le cheval. »

© Mississippi Animal Rescue League

Le cheval est entre de bonnes mains

Lorsque l’équidé est arrivé au Mississippi Animal Rescue League, le vétérinaire a déclaré qu’il était dans un état de famine extrême. Son score extrêmement bas indiquait qu’il était tout simplement proche de la mort.

Comme le révèle Darkhorse Press, le processus de guérison sera long et lent. Le refuge l’ayant pris en charge a fait une demande de dons pour couvrir ses besoins spéciaux et les soins médicaux. Le vétérinaire de l’organisation surveille le rescapé de près et élargira son régime alimentaire au fur et à mesure qu’il reprendra des forces.

© Mississippi Animal Rescue League

A lire aussi : Une chienne disparue lors d'un vol de voiture mobilise internautes et habitants pour des retrouvailles pleines d'émotions

Pour l’instant, ses sauveurs lui permettent de brouter librement de l’herbe et introduisent progressivement du foin pour aider son corps à s’adapter à cette nouvelle alimentation.

Par ailleurs, le Mississippi Animal Rescue League a invité ses abonnés à trouver un nom « pour ce noble cheval ». Plusieurs internautes ont partagé leurs idées : « Rocky » comme le célèbre boxeur interprété par l’acteur Sylvester Stallone ; « Moore » en l’honneur du shérif ; ou encore « Kemper » pour faire référence au comté du bureau du shérif l’ayant secouru.