Policiers, pompiers et vétérinaires unissent leurs forces pendant 4 heures pour sauver un cheval avec 3 jambes piégées dans une grille

Dans les Cornouailles, des policiers, des pompiers et un vétérinaire ont uni leurs forces pendant 4 longues heures pour sauver un cheval de trait coincé dans une grille. L’animal s’en est sorti avec plusieurs blessures.

La journée du 28 août 2024 restera gravée dans la mémoire de Sara Phillips. Comme le rapporte un article de la BBC, son compagnon équin Piper a été victime d’un accident nécessitant l’intervention des professionnels de secours.

Le Shire de 4 ans, qui mesure plus 1,72 mètre au garrot, s’est bloqué 3 jambes dans une grille. Sa propriétaire a déclaré à nos confrères d’outre-Manche avoir assisté à une scène « horrible » en arrivant sur les lieux près de Carharrack, en Cornouailles.

Une opération de sauvetage qui a duré plusieurs heures

En raison de la gravité de la situation, Sara a contacté les secours sans plus attendre. Une équipe formée de policiers, de pompiers et d’un vétérinaire a été déployée pour aider le cheval. Symeon, le mari de Sara, est également intervenu pour prêter main-forte.

« Il était très angoissé, et couché sur le côté avec Alice, l’officier de police, se souvient Sara, elle l’a gardé aussi calme qu’elle le pouvait – que Dieu la bénisse –, mais il se débattait, ce qui a causé des blessures assez importantes. »

Après 4 heures d’efforts intenses, Piper a été libéré pour le plus grand bonheur de Sara !

Un cheval profondément aimé

« 3 semaines plus tard, j’en tremble encore et je suis très traumatisée par tout cela, confie la propriétaire du Shire, nous prenons les choses au jour le jour pour le moment. Il est tout simplement magnifique et effronté, c’est un personnage, tout le monde l’aime. »

À la suite de cet accident, Piper a souffert d’entailles aux jambes, à la tête et sur d’autres parties du corps. Par ailleurs, il a bénéficié de soins spécialisés pour une dent fissurée. Afin de couvrir les factures vétérinaires, le couple a lancé un appel aux dons en ligne.

Soulagée, Sara Philipps a témoigné son immense reconnaissance envers toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien, ainsi qu’aux équipes de secours qui ont permis à son cheval de retrouver la liberté.