Grâce à sa rencontre avec un cheval, une jeune femme concernée par des troubles mentaux trouve un sens à sa vie

Shelby, qui vit en Angleterre, est concernée par les troubles de stress post-traumatique et de la personnalité borderline. Sa rencontre avec un cheval nommé Maverick a changé sa vie.

Dès l’âge de 16 ans, Shelby a passé plusieurs années dans des services psychiatriques. « J’étais assez malade, je me faisais beaucoup de mal ; je fuguais souvent et je buvais tout et n’importe quoi », explique la jeune femme aujourd’hui âgée de 25 ans à la BBC.

La raison ? L’Anglaise est concernée par les troubles de stress post-traumatique et de la personnalité borderline. D’après le CHU de Toulouse, ce dernier « se caractérise par une hyperémotivité et une hypersensibilité ».

Alors qu’elle était à Willow Ward à Bridgwater, dans le Somerset, un travailleur social l’a aidée à redécouvrir sa passion d’enfance : l’équitation.

© BBC

Le cheval a sauvé Shelby

C’est ainsi que Shelby a commencé à se rendre régulièrement dans un centre équestre près de Taunton, où elle a rencontré Maverick. À chaque fois qu’elle partait faire du cheval, la jeune femme « disait qu’elle avait quelque chose à espérer – et cela faisait de nombreuses années qu’elle n’avait rien eu à espérer ».

Pourtant, Maverick n’était pas un cheval facile à monter. Mais c’est justement son « caractère parfois grincheux » qui l’a attirée. « Je venais souvent ici et j’étais de mauvaise humeur ou en difficulté, confie Shelby, puis après quelques heures, j’allais bien. »

Aujourd’hui, la jeune femme et le cheval ont noué un lien solide. Lorsqu’il aperçoit son amie, Maverick dresse joyeusement les oreilles. Comme l’indique Shelby à nos confrères d’outre-Manche l’animal l’a aidée à envisager un avenir en dehors de l’hôpital. « Pour être honnête, cela m’a en quelque sorte sauvé la vie, ajoute-t-elle, je sais ce que je veux faire de ma vie maintenant. »

Un beau chemin parcouru

Il y a quelques mois, Shelby a fait un grand pas en avant en emménageant dans sa propre maison. Elle vit désormais à 10 minutes de ses parents.

Pat Fallance, la propriétaire du centre équestre a déclaré que les progrès de la jeune femme avaient été « un plaisir à voir ». « Nous avons contemplé le chemin parcouru depuis la jeune fille qui regardait par terre et ne faisait pas grand-chose jusqu’à la femme confiante que nous avons aujourd’hui », précise-t-elle.

Une belle histoire, qui réchauffe le cœur !