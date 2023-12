Le Laboratoire Francodex propose de nouveaux aliments complémentaires pour chiens qui allient plaisir et bien-être

En France, plus d’un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie. Les chiens, dont le nombre s’élevait à 7,6 millions en 2022, figurent dans la liste des compagnons les plus appréciés. Pléthore de Français les considèrent comme de véritables membres à part entière de leur famille. À ce titre, ils désirent en prendre grand soin en leur achetant des produits plus sains et de qualité. Attentif aux attentes des propriétaires et aux besoins de leurs poilus, le Laboratoire Francodex a concocté 5 nouvelles références d’aliments complémentaires. Voyons cela de plus près…

Vous souhaitez donner des aliments complémentaires alliant gourmandise et bien-être à votre précieux trésor sur pattes ? Le Laboratoire Francodex propose de nouvelles bouchées savoureuses, conçues pour flatter les papilles de votre fin gourmet tout en préservant sa santé.

Composées d’ingrédients soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur bienfait, les chews représentent une solution équilibrée pour compléter l’alimentation quotidienne de votre ami à fourrure. Sans colorant ni arôme artificiel, elles lui offrent une expérience gustative unique et répondent à ses besoins nutritionnels. De plus, leur format simple ainsi que leur texture moelleuse sont adaptés à toutes les races et les tailles de chiens.

Autre information alléchante ? Les 5 références de friandises sont labellisées 1 % pour les animaux ! Ce label, créé par YouCare, permet de reverser 1 % des ventes générées au profit d’actions menées pour la préservation de la biodiversité et la protection des animaux.

Des chews pour l’hygiène bucco-dentaire du chien

Le tartre, qui résulte d'une accumulation de plaque dentaire, est l’un des problèmes les plus souvent rencontrés et sous-estimés chez le chien. En plus de nuire au bien-être général de l’animal, il peut entraîner des complications de santé plus graves, affectant le cœur, les reins et d’autres organes vitaux.

Prix de vente conseillés : friandises -10 kg : 10,88 € – friandises +10 kg : 12,88 €.

Posologie : une à deux friandises par jour selon le poids du chien.

Pour préserver les petites quenottes et les gencives de Toutou, le Laboratoire Francodex propose 2 références de chews bucco-dentaires, dont la consistance moelleuse favorise la mastication. Les algues intégrées dans la recette participent au maintien d’une gueule saine, et la menthe contribue à une bonne haleine.

Des chews pour prendre soin de la flore intestinale du chien

Changements d’alimentation, consommation d’aliments inappropriés… Le meilleur ami de l’Homme est souvent exposé à des situations qui perturbent son équilibre digestif.

Prix de vente conseillés : friandises -10 kg : 10,88 € – friandises +10 kg : 12,88 €.

Posologie : deux à quatre friandises par jour selon le poids du chien.

Parce qu’il est important de chouchouter la flore digestive de votre fidèle compagnon, le Laboratoire Francodex a élaboré 2 références de chews « Vers 0 Net ». Formulées à base de plantes (ail, fenugrec, thym, tanaisie), elles favorisent la digestion et participent au confort intestinal du chien.

Des chews pour favoriser les apprentissages du chien

La friandise demeure une alliée de taille dans l’éducation de votre chien. Associée à la méthode du renforcement positif, elle booste sa motivation et permet de récompenser les bons comportements.

Prix de vente conseillé : 10,88 €.

Posologie : une à deux friandises par jour selon le poids du chien.

Pour accompagner toutes les périodes d’apprentissage de Toutou, le Laboratoire Francodex a concocté des petites bouchées au poulet faibles en calories. Destinées aux chiots, aux chiens adultes ou encore aux sportifs, les chews « Éducation » peuvent être utilisées dans diverses situations (promenades, cours d’éducation canine, parcours d’agility…).

Les chews du Laboratoire Francodex sont disponibles dès maintenant en animaleries, jardineries et grandes surfaces de bricolage.