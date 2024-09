La visite surprise d'une chienne à son maître hospitalisé et démoralisé lui redonne le sourire et accélère sa guérison (vidéo)

L’amour de nos chiens peut faire des miracles. Ce n’est certainement pas Valdir Zabel qui dira le contraire, lui qui a eu droit à la visite surprise de sa chienne adorée alors que son moral était au plus bas. Ce septuagénaire se morfondait sur son lit d’hôpital, pensant constamment à elle.

C’est une bien belle histoire qui a eu lieu récemment à l’hôpital de Gaspar, ville de l’Etat de Santa Catarina dans le sud du Brésil, et que rapporte The Dodo.

Ses protagonistes sont Valdir Zabel, 73 ans, et sa chienne Preta. Tous 2 sont d’inséparables amis depuis des années et l’adoption de l’animal par cet homme au grand cœur, qui l’avait découverte livrée à elle-même dans la rue.



Ils ne peuvent tout simplement pas se passer l’un de l’autre, mais ont malheureusement dû s’y résoudre à cause de la maladie de Valdir Zabel. Souffrant de pneumonie, il a effectivement dû être admis à l’hôpital cité plus haut.

Il a été contraint de passer plus de 2 semaines en unité de soins intensifs, ce qui n’était évidemment pas de nature à l’aider à garder son moral au top. L’absence de Preta ne faisait qu’aggraver sa tristesse.

Pour ces 2 êtres extrêmement liés et complices, se retrouver ainsi privés l’un de l’autre était difficilement supportable. Lisi, la fille de Valdir Zabel, peut en témoigner. « Comme cela faisait longtemps, ils manquaient beaucoup l’un à l’autre. Mon père parlait d'elle tout le temps. La chienne était aussi très triste et a arrêté de manger », raconte-t-elle, en effet, au média local ND Mais.

Le personnel soignant voyait à quel point Valdir Zabel était chagriné. Ils avaient le sentiment qu’une visite de la chienne avait de grandes chances de lui redonner de l’espoir, mais aussi de l’aider à aller mieux sur le plan de la santé.

Le meilleur des médicaments

Ses membres ont donc organisé des retrouvailles surprises avec la famille. Ce moment émouvant a été filmé et partagé sur Facebook. Voici la vidéo :

Valdir Zabel a instantanément oublié sa tristesse en revoyant son amie de toujours. Preta était tout aussi heureuse d’être à nouveau dans ses bras.

Cette rencontre a eu l’effet escompté. L’état de santé du patient s’est considérablement amélioré par la suite. Si bien qu’il a pu quitter l’unité de soins intensifs 4 jours plus tard.