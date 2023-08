La vidéo touchante d’une Golden Retriever atteinte de démence qui s’amuse en jouant à cache-cache

Aimer un animal, c’est l’aimer quand il est jeune, habile et en pleine santé, mais c’est aussi l’aimer quand il vieillit et que sa santé physique et mentale peut se dégrader. La famille de ce Golden Retriever de 9 ans et atteint de démence l’a bien compris, et elle fera tout pour que son compagnon soit heureux jusqu’à la fin de ses jours.

Goldie est une Golden Retriever de 9 ans. Elle a toujours su être là pour ses propriétaires lorsqu’ils avaient besoin d’elle. « Elle a voyagé dans de nombreux pays avec nous, m’a aidée à guérir lorsque nous avons perdu deux grossesses et elle ne m’a jamais quittée. Goldie m’a sauvée », a confié sa maîtresse.

Mais depuis quelque temps, Goldie avait des comportements anormaux. Il y a un peu plus d’un mois, le vétérinaire lui a diagnostiqué une démence canine, comme le relate PetHelpful.

« Ses horaires de sommeil changent. Elle est désorientée pendant les balades et même à la maison. Elle est confuse et ne nous reconnait plus pendant quelques minutes », explique sa propriétaire.

Bien que ces changements soient difficiles à vivre, la famille de Goldie veut tout faire pour la rendre heureuse et qu’elle se sente bien. Ils s’estiment privilégiés de la voir vieillir, car ils savent que tous les propriétaires n’ont pas cette chance.

« Nous chérissons et acceptons tous ses changements dus à l'âge et nous répondons à tous ses besoins en matière de nourriture recommandée, de suppléments, de thérapie et tout le reste. »

Pour la famille de Goldie, il est donc essentiel de continuer à jouer avec elle. En particulier, elle a toujours adoré jouer à cache-cache. Aujourd’hui, en raison de sa démence, il arrive qu’elle n’ait pas conscience que sa maîtresse peut la voir quand elle se cache.

© goldieandaussie / TikTok

Une vidéo montre Goldie assise derrière un mur, attendant que sa maman la retrouve. Elle ne réalise pas que celle-ci est juste à côté. Mais une chose est sure, c’est que cela se voit qu’elle est heureuse. « Ça me fait mal, mais je suis reconnaissante qu’elle soit toujours avec nous », écrit sa maman.

Quoi que l’avenir réserve à cette Golden Retriever, elle pourra toujours compter sur l’amour de sa famille. Elle continuera à jouer, à se promener, et surtout à être heureuse.