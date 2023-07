La vidéo hilarante d'un chien faisant fi des efforts de sa propriétaire pour le protéger de la chaleur

La maîtresse de Chili, un adorable Golden Retriever, a tout prévu pour que son ami à 4 pattes soit parfaitement protégé de la chaleur estivale. Le chien, lui, n’a pas l’air de se soucier plus que cela des méfaits de la canicule, ni des efforts de son humaine.

Il est extrêmement important de protéger nos chiens des fortes chaleurs, la déshydratation et les autres conséquences de la hausse du mercure sur leur santé. C’est même vital. Nos compagnons canins sont particulièrement sensibles aux montées de température et en souffrent très rapidement.

Rappelons que les chiens régulent leur température corporelle via la bouche. Ils ne le font pas par la transpiration, comme nous autres humains. On les d’ailleurs voit haleter dès que thermomètre commence à s’affoler, tout comme lorsqu’ils font un gros effort.

La maîtresse de Chili le Golden Retriever est parfaitement consciente de la nécessite de mettre son fidèle ami à l’abri de la chaleur. Cette habitante de Santa Rosa Beach, dans l’ouest de la Floride (Etats-Unis), ne laisse rien au hasard pour que son chien soit au frais.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant une vidéo du duo très vite devenue virale sur TikTok et relayée par Parade Pets. On y voit d’abord la jeune femme multiplier les actions pour rafraîchir le quadrupède. Elle referme les rideaux pour assombrir les pièces de la maison, met une bassine d’eau à la disposition de l’animal, actionne l’air conditionné… Tout est en place pour que le bien-être du brave Chili soit assuré.



@goldenchilidog / TikTok

Chili veut bronzer !

Le Golden Retriever, lui, a d’autres projets en tête. En fait, il n’a pas du tout l’intention de fuir les rayons solaires, bien au contraire. La vidéo s’enchaîne sur les images du toutou couché directement sous le soleil.

Etendu sur l’herbe et le ventre à l’air, il est immobile et semble totalement détendu malgré la chaleur. Décidément, nos animaux de compagnie fonctionnent selon une logique qui nous échappe bien souvent…

Partagée sur le compte TikTok « @goldenchilidog » consacré à Chili, la vidéo en question totalise 1,2 million de vues depuis sa mise en ligne le 15 juin.