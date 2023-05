Un chat au parcours difficile et apaisé par la musique de Taylor Swift, cherche une famille patiente et compréhensive

Un chat tuxedo pris en charge par une association de protection animale du Massachussetts (nord-est des Etats-Unis) s’est signalé par sa sensibilité à la musique de Taylor Swift. Son histoire est rapportée par FOX 56.

En avril 2023, la MSPCA-Angell (Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals), basée dans la ville de Boston, accueillait un félin noir et blanc qui avait grand besoin d’aide et d’attention.

Agé d’un an, l’animal venait d’effectuer un long voyage. On l’avait, en effet, amené depuis le Texas, à 2700 kilomètres de là.



A Fan of Taylor Swift (à gauche) - MSPCA-Angell

Au départ, les bénévoles avaient décidé de l’appeler Screamer, ce qui signifie « hurleur ». Un choix qu’expliquait l’équipe de la MSPCA-Angell par le fait qu’il « aime parler fort quand il est nerveux ou excité ».

Craintif et réservé, il a mobilisé d’emblée ses bienfaiteurs qui ont tout fait pour l’aider à se défaire de sa carapace et à surmonter ses peurs.

Le chat restait toutefois quelque peu en retrait et se montrait particulièrement agité par moments. Les bénévoles ont eu la surprise de constater qu’il ne se détendait que lorsqu’ils diffusaient l’album « Midnights » de la chanteuse Taylor Swift, pendant qu’ils procédaient au nettoyage du refuge.

« Il aura besoin de temps pour s’installer dans sa nouvelle maison »

C’est ce qui les a amenés à changer le nom du quadrupède, qui s’appelle désormais A Fan of Taylor Swift.

L’équipe de la MSPCA-Angell espère que la particularité de ce chat et la médiatisation de son histoire l’aideront à lui trouver la famille adéquate. On lui cherche en priorité de potentiels adoptants pouvant faire preuve de patience et de compréhension à l’égard de ce minet timide et nerveux.

« Nous nous attendons à ce qu'il prenne beaucoup de temps pour s'installer dans une nouvelle maison, explique l’association. Sa nouvelle famille devrait avoir des attentes modérées envers lui en termes de sociabilité et de jeux. »