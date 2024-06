Puck, un chat à l'apparence de « loup-garou » est aussi doux qu’un agneau (vidéo)

Puck n’est vraiment pas un chat comme les autres. Loin de ressembler à un chat domestique classique, ce minou a plutôt l’air d’être tout droit sorti d’un film d’horreur avec son apparence de mini loup-garou. Ce gentil félin doit en réalité ce look atypique à sa race, celle des Lykoïs.

En décembre 2023, Russell Dean Stone, un artiste britannique qui vit à Londres (Royaume-Uni), a surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux en leur présentant l’étrange animal qu’il venait d’adopter. Nommé Puck, il s’agissait d’un chat Lykoï avec de grands yeux jaunes, une queue maigre et des oreilles presque glabres. Selon TAG24, ce mini loup-garou a rapidement gagné de le cœur de nombreux admirateurs.

Les Lykoïs, des chats à part

Puck appartient à une race spéciale appelée Lykoï. Reconnue très récemment (et donc encore rare), cette race résulte d’une mutation génétique naturelle apparue chez des chats domestiques aux États-Unis et en Europe.

Ces matous se caractérisent par l’absence de poils autour des yeux qui rappelle l’apparence des loups-garous. C’est d’ailleurs de là que la race tire son nom, « lykos » signifiant « loup » en grec ancien. Les Lykoïs ont également un pelage atypique, noir saupoudré de blanc avec des plaques chauves et une queue maigre.

Ce n’est qu’en 2010 que des éleveurs ont commencé à s’intéresser à ce look unique et qu’ils ont ensuite essayé de croiser des Lykoïs avec des félins noirs dans l’espoir d’obtenir des chatons qui ressembleraient encore plus à des loups-garous.

Une star des réseaux sociaux

Si ses congénères sont encore assez méconnus, Puck a quant à lui des milliers d’admirateurs sur les réseaux sociaux. Son maître partage en effet ses aventures quotidiennes avec ses 144 000 followers sur Instagram et avec près de 12 000 abonnés sur TikTok.

À travers les diverses publications, on découvre que, malgré son apparence sauvage, Puck est un adorable minou joueur et affectueux. Certains propriétaires de Lykoïs comparent d’ailleurs souvent le comportement de leurs petits compagnons à celui des chiens.

Comme la plupart des chats de cette race hors du commun, Puck n’a pas beaucoup de poils et il est très sensible à la température. Pour le maintenir au chaud, son maître lui a alors offert un joli pull noir que le chat porte fièrement sur certaines publications.

Loin d’être effrayant quand on le connaît, Puck est un chat adorable et son apparence de mini-Wolverine le rend véritablement unique en son genre !