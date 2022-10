La Touche Animale, épisode 7 : les chiens de détection médicale, comment ça marche ?

Puisque nous sommes le premier mardi de cet Octobre Rose 2022, ce dernier sera le sujet du nouveau numéro de La Touche Animale, le show animé par Yoann Latouche. L’expert animalier et ses invitées parleront, plus précisément, du rôle des chiens détecteurs de maladies dont le cancer du sein.

Ce 7e épisode sera diffusé ce soir à 19h en direct sur l’application Brut., puis en replay sur Woopets.

Comment le chien peut-il nous alerter d’une pathologie à un stade précoce ? Peut-on vraiment se fier à leur flair dans ce domaine ? C’est ce que nous diront Isabelle Fromantin et Laetitia Barlerin, invitées de Yoann Latouche.

Woopets regorge de récits de femmes ayant appris qu’elles avaient un cancer, notamment du sein, après avoir été intriguées par le comportement inhabituel de leurs chiens. Bien souvent, ceux-ci se frottaient contre la poitrine de leurs maîtresses, qui finissaient par consulter et se rendre compte qu’elles avaient effectivement une tumeur.

Les canidés ont également prouvé qu’ils pouvaient détecter d’autres maladies assez tôt, comme le Covid, les changements de glycémie ou encore les crises d’épilepsie.

Isabelle Fromantin, infirmière et chercheuse pour l’Institut Curie et le projet KDOG, parlera en détail du travail du chien de détection médicale et des possibilités qu’il offre.

Laetitia Barlerin, docteur vétérinaire, en fera de même en participant, elle aussi à ce numéro de La Touche Animale.

A lire aussi : Cette chienne rejoint la rive en nageant plusieurs kilomètres après être tombée du bateau de son maître

Principe, fiabilité et progrès réalisés par le chien de détection médicale

Un show qui sera animé autour des questions suivantes :

Les chiens détecteurs de maladies, comment ça marche ?

Est-ce fiable ?

Quelles sont les avancées aujourd’hui ?

Pour suivre ce 6e épisode de La Touche Animale, rendez-vous sur l’application Brut. ce mardi 4 octobre à 19h. Cet épisode sera également disponible en rediffusion sur Woopets.