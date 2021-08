L’arrivée surprise de ce chien spécialement formé bouleverse totalement la vie d’une adolescente diabétique

En ce début de semaine, une association a fait une magnifique surprise à une adolescente atteinte de diabète en lui attribuant un chien spécifiquement entraîné pour l’aider dans sa maladie. La présence de l’animal à ses côtés la rassurera et lui permettra d’être plus autonome.

Jusqu’à ce lundi 2 août et cette rencontre avec une jeune Goldendoodle appelée Penny, Grace Pilo était loin de se douter que sa vie allait changer du tout au tout face à la maladie. Un récit rapporté par Q13 FOX ce mardi.

Q13 FOX

Grace Pilo, 15 ans, vit à Seattle dans le Nord-ouest des Etats-Unis. A l’âge de 10 ans, elle apprenait qu’elle était atteinte de diabète de type 1. Cette forme de la maladie est caractérisée par la faible ou l’absence de production d’insuline.

Q13 FOX

De ce fait, si sa glycémie chute, l’adolescente peut perdre connaissance, ce qui constitue sa plus grande crainte. Elle dit, en effet, s’endormir toutes les nuits avec la peur de ne pas se réveiller le lendemain matin. Désormais, elle n’aura plus à vivre avec cette hantise grâce à Penny. C’est d’ailleurs elle qui a choisi ce nom pour sa nouvelle amie à 4 pattes.

Âgée de 10 mois, la chienne a achevé sa formation de base dispensée par 4E Healing Hearts, organisation basée à Las Vegas et qui a fait la surprise à Grace Pilo. Penny doit désormais se familiariser aux signaux olfactifs émis par le corps de la jeune fille afin de reconnaître les hausses et baisses dangereuses de sa glycémie. Lorsque ces dernières surviendront, la Goldendoodle en avertira sa jeune maîtresse, la réveillera si elle dort et pourra même aller chercher de l’aide, comme elle l’a appris.

Cette ultime phase de formation prendra fin en décembre, date à partir de laquelle Penny sera considérée comme opérationnelle à 100%.

Q13 FOX

Penny peut détecter les changements de glycémie 20 à 60 minutes plus tôt que l’actuel dispositif utilisé par Grace

Ce sera un gigantesque changement pour Grace Pilo, qui sera ainsi rassurée sur son état de santé et pourra agir suffisamment longtemps avant d’éventuelles crises en prenant ses traitements. Jeanette Forrey, fondatrice de 4E Healing Hearts, explique en effet que grâce à son puissant flair et à son entraînement, Penny sera capable de détecter les changements dangereux de glycémie bien avant le dispositif que l’adolescente porte actuellement. Une différence allant de 20 minutes à une heure.

Jeanette Forrey exprime, par ailleurs, son admiration pour Grace Pilo : « Elle fait de la danse, elle est si active au sein de la communauté. Elle est vraiment un modèle pour les plus jeunes enfants atteints de diabète de type 1 ».

Quant à la mère de la jeune fille, elle ne cache pas son émotion en pensant que sa fille pourra enfin mener une existence normale, faire des études et surpasser ses peurs.