La Touche Animale, épisode 10 : gros plan sur les vacances avec son animal de compagnie

La Touche Animale en est déjà à son 10 e épisode. Ce nouveau numéro sera diffusé ce soir sur l’application Brut. et traitera d’un sujet qui concerne tous les propriétaires d’animaux, notamment à l’approche de la fin de l’année et de la saison estivale. Il s’agit des vacances avec son compagnon.

Comme chaque mardi, Yoann Latouche vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de « La Touche Animale », le show des amoureux des animaux qui sera diffusé ce soir à 19h, en direct, sur l’application Brut.. Vous aurez également la possibilité de le voir en replay sur Woopets.

La semaine dernière, l’expert animalier avait abordé le thème de l’adoption d’un chiot avec ses invités Nicolas Waldorf et Chloé Fesch. Aujourd’hui, le sujet choisi est celui des vacances avec son animal de compagnie.

Être accompagné de son chien ou de son chat en villégiature, cela demande forcément préparation et organisation. Du transport à la destination, en passant par les activités et le nécessaire à prévoir, il y a bon nombre d’aspects à prendre en compte lorsque l’on souhaite que son animal soit de la partie.

Mélanie et Ilana, propriétaires de chiens globe-trotteurs

« Emmener son chien en voyage est même plutôt facile avec une bonne organisation et surtout, quel bonheur de partager ses découvertes avec son fidèle compagnon », rappelle, en effet et à juste titre, Mélanie sur son site Chien Voyageur où elle met à la disposition des internautes une large variété guides. Avec son chien Maïdo, Border Collie qui l’accompagne depuis 4 ans, elle enchaîne aventures et découvertes aux 4 coins du globe et aide, par ses conseils avisés, ceux qui veulent en faire de même à franchir le pas.

Elle est l’une des invitées de ce 10e épisode de La Touche Animale, la 2e étant Ilana, influenceuse, blogueuse et adepte de la Van Life mieux connue sous le pseudo Ausskylouva sur Instagram. Ses randonnées et voyages sont suivis par plus de 31 mille followers sur le réseau social, où elle partage la vedette avec ses chiennes Lou (croisée Husky Sibérien / Samoyède) et Ova (Berger Australien).

A lire aussi : Piégée par les inondations, une adolescente fait de son mieux pour garder son chien hors de l'eau en attendant les secours

Yoann Latouche aura donc le plaisir d’échanger avec ces 2 passionnées autour de ce thème qu’est le départ en vacances avec son animal de compagnie. L’occasion pour les propriétaires de faire le plein d’infos et d’astuces sur la question.

Pour suivre ce 10e numéro de La Touche Animale, rendez-vous sur l’application Brut. ce mardi 25 octobre à 19h. Il sera également disponible en rediffusion sur Woopets.