La tentative d'"arnaque" d'un chien envers sa maîtresse se solde par un échec mais devient virale (vidéo)

Ozzie le Labrador ne dit jamais non à une friandise. Il lui arrive même de chercher à s’en procurer en usant de toutes sortes de subterfuges. Sa maîtresse n’est toutefois pas dupe, même si elle s’en amuse.

Jovial, amical, intelligent, fidèle, patient, docile… La liste des qualités dont le Labrador Retriever peut se targuer est longue. Ce chien très apprécié des familles du monde entier a aussi quelques petits défauts, le principal étant la gourmandise. Il est effectivement prêt à tout pour la satisfaire et tout propriétaire d’un représentant de cette race doit être très attentif sur ce point en soignant son alimentation, car il peut facilement se retrouver en situation de surpoids.

Ozzie ne fait pas exception. Quand il est n’est pas occupé à recevoir les caresses de sa maîtresse, à jouer ou à dormir, ce Labrador chocolat réfléchit au meilleur moyen de se procurer quelques friandises en rab.

Son amie humaine Lucy Ganney, alias « @lucyganney » sur TikTok, s’efforce de résister à la tentation de céder aux doux regards qu’il lui lance lorsqu’il a envie de se régaler, car elle sait que c’est ce que doit faire tout propriétaire soucieux de la santé et du bien-être de son chien.

Ce qui n’empêche pas Ozzie de tenter sa chance de temps en temps, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne sur le réseau social le lundi 30 septembre 2024 et relayée par PetHelpful :

Bien essayé !

C’est donc à une vaine tentative par Ozzie d’« escroquer » sa maîtresse que l’on assiste dans cette séquence où le canidé espère obtenir le beurre et l’argent du beurre.

Le Labrador Retriever est allé chercher un paquet de pop corn dans la cuisine pour le remettre à sa maîtresse. Cette dernière lui offre alors un biscuit pour chien en guise de récompense ou même de paiement pour son service de « livraison ».

Toutefois, comme Ozzie a souvent les yeux plus gros que le ventre, il se hasarde à effectuer un petit tour de passe-passe censé lui permettre de repartir et avec le biscuit, et avec le paquet de pop corn. Heureusement, Lucy Ganney ne l’a pas laissé faire.

Rappelons, au passage, que le pop corn n’est pas un aliment adapté aux chiens, notamment en raison de leur richesse en sodium et en graisses.