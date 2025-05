La SPA organise ses portes ouvertes, les 23 et 24 mai, pour faire connaître ses champions à fourrure et peut-être vous faire rencontrer le vôtre

Ils ne courent pas après les médailles, mais ils ont remporté la plus grande des victoires, celle de la résilience. Les pensionnaires de la SPA n’attendent plus qu’une chose : trouver un foyer aimant pour toujours. Et si c’était le vôtre ? Les journées portes ouvertes de la Société Protectrice des Animaux se tiendront dans ce but.

Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2025, la Société Protectrice des Animaux (SPA) organise ses traditionnelles Portes Ouvertes dans ses 64 refuges et Maisons à travers toute la France. Cette édition, placée sous le signe du sport et du dépassement de soi, célèbre des parcours de vie hors du commun. Dans chaque box se cache un véritable champion du quotidien : un animal qui a surmonté l’abandon, la maltraitance ou l’errance.

« Nos animaux sont aussi des champions », rappelle la SPA. Ce week-end sera l’occasion pour le public de rencontrer ces survivants à 4 pattes et de mieux comprendre le travail quotidien qu’effectuent les équipes de l’association. Visites, rencontres, partages d’expériences : tout est mis en œuvre pour encourager une adoption responsable et offrir un nouveau départ à ces compagnons en attente d’un foyer chaleureux.

Un week-end sous le triple signe des rencontres, du sport et de l’espoir

Outre sa course solidaire organisée le 18 mai, la SPA proposera également des animations autour du sport et du bien-être animal dans plusieurs de ses refuges. Petits et grands pourront ainsi découvrir l’importance de l’activité physique, du jeu et des soins portés aux animaux, dans une atmosphère conviviale et pédagogique.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / Facebook

Chiens, chats, lapins et autres NAC, jeunes ou âgés, craintifs ou pleins d’entrain… Tous les profils sont représentés, et tous ont en commun une formidable capacité à aimer, se faire aimer et se reconstruire. « Chaque adoption est une victoire », souligne Jacques-Charles Fombonne, président de l’association pour qui « ces Portes Ouvertes sont l’occasion de mettre en lumière les véritables champions de la SPA ». Et chaque rencontre peut changer 2 vies à la fois : celles de l’animal et de son adoptant.

La SPA - Société Protectrice des Animaux / Facebook

Ce week-end de Portes Ouvertes est le moment idéal pour s’informer, échanger avec les équipes et, pourquoi pas, tomber sous le charme de son futur compagnon de vie.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur la-spa.fr.