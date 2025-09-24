La SPA fête ses 180 ans et vous invite à transformer une vie animale en fable lors de ses Journées Portes Ouvertes

Alors qu’elle célèbre ses 180 ans, la SPA ouvre les portes de ses refuges à travers toute la France les 4 et 5 octobre 2025. L’occasion de rencontrer ses pensionnaires, d’échanger avec les équipes et de découvrir de touchantes histoires d’adoption.

Un évènement spécial aura lieu dans tous les refuges et Maisons de la SPA (Société Protectrice des Animaux) de France, les 4 et 5 octobre 2025. Il s’agit des Journées Portes Ouvertes, à l’occasion desquelles les nombreux visiteurs attendus pourront rencontrer les animaux qui y vivent et qui attendent leur chance, les personnes dévouées qui en prennent soin, échanger avec ces dernières et, pourquoi pas, réfléchir à un projet d’adoption responsable.

Ce rendez-vous aura une valeur symbolique particulièrement forte, car il lance les célébrations des 180 ans de la SPA.

Depuis sa fondation en 1845 par le médecin et philanthrope Etienne Pariset, l’association ne fait pas que sauver de précieuses vies animales ; elle les change, en leur permettant de vivre des rencontres merveilleuses, tant avec les bénévoles et salariés des structures d’accueil qu’avec leurs adoptants.

Une invitation à écrire votre propre histoire

C’est justement le thème qui a été choisi pour ces Journées Portes Ouvertes, celui des fabuleuses histoires d’amitié ayant vu le jour entre les pensionnaires et leurs humains.

La SPA a décidé de leur rendre hommage à travers un recueil de fables inspirées de ces relations touchantes et racontées avec poésie. Toutes s’achèvent par la célèbre formule “Et ils vécurent heureux”.

“Le Grognon et le gros mignon”, “La Rêveuse et le ronronneur”... Tels sont les titres de ces récits émouvants où chiens, chats et autres compagnons ont trouvé l’amour et la sérénité auprès de personnes attentionnées et aimantes.

Ne seriez-vous pas tenté d’écrire votre fable, vous aussi ? Et si vous ouvriez les portes de votre foyer et de votre cœur au futur héros de votre conte ? C’est ce à quoi la SPA vous invite en organisant les Journées Portes Ouvertes dans ses 62 établissements, et ce, dans une ambiance conviviale et festive.

À cette occasion, les Maisons et refuges de l’association seront des espaces de partage, de sensibilisation, d’information et de découverte autour du bien-être animal.

L’initiative s’étend également sur les réseaux sociaux, puisque les internautes seront encouragés à y partager leurs propres fables d’adoption.

Une adoption, 2 vies transformées

“À l’occasion de nos 180 ans et de nos Portes Ouvertes, nous avons voulu rappeler que chaque adoption est bien plus qu’un geste de protection animale : c’est le début d’une histoire unique qui change deux vies, a déclaré Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA. Avec ce recueil de fables, nous célébrons ces rencontres extraordinaires qui sont au cœur de notre mission. Notre souhait, à travers ces Journées, est d’inviter chacun à venir à la rencontre de nos pensionnaires, à réfléchir à un projet d’adoption responsable et, peut-être, à écrire la prochaine belle histoire de la SPA.”

la-spa.fr

Rappel important : pour tout projet d’adoption, un certificat d’engagement doit être complété et signé au moins 7 jours à l’avance. Ce document est téléchargeable sur le site de la SPA .