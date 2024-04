La SPA fête le 10e anniversaire de son Grand Refuge, havre de paix pour les chevaux et les animaux de ferme

Le Grand Refuge de la SPA souffle ses 10 bougies. Ce site unique en son genre peut accueillir des centaines d’équidés et d’animaux de ferme pour en prendre soin et tenter de leur trouver de nouveaux foyers. Ses équipes n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin et ont d’importants projets de développement en tête pour sauver davantage d’animaux.

Les équidés font partie intégrante de l’histoire de la SPA. C’est même le sort de ceux qui étaient maltraités par des cochers parisiens qui avait encouragé la création de l’association en décembre 1845. Témoin d’une de ces scènes choquantes, le Dr Pierre Dumont de Monteux en avait été le cofondateur avec le préfet de police de Paris Gabriel Delessert, le vicomte Valmer et le Dr Étienne Pariset.

Près de 170 ans plus tard, la SPA a acquis une ferme de 135 hectares pour en faire le Grand Refuge, un sanctuaire pour les équidés et les animaux de ferme. Ce havre de paix vient de fêter son 10e anniversaire et ses perspectives d’avenir sont pleines de promesses pour le sauvetage d’animaux.

Une structure en développement constant au service de la cause animale

10 boxes avaient été construits au cours de la première année d’existence du Grand Refuge. 27 autres avaient été bâtis en 2016, année de son ouverture au public. Depuis, plus de 1500 équidés et 3000 animaux de ferme y ont été pris en charge. Plus de 900 équidés ont été adoptés après être passés par cette structure qui ne cesse de s’agrandir.

Aujourd’hui, le Grand Refuge s’étend sur 182 hectares et vient d’inaugurer son 3e barn’s. Sa capacité d’accueil est de 280 équidés et 250 animaux de ferme, qui bénéficient des soins et de la bienveillance de 19 salariés, une soixantaine de bénévoles et une vingtaine de membres du Club Jeunes.



Le Grand Refuge SPA / Facebook

Tout en poursuivant le développement du Grand Refuge, la SPA multiplie les initiatives permettant d’améliorer la vie des animaux en situation de vulnérabilité. Citons le dispositif FADE (Familles d’Accueil Définitives des Equidés) par le biais duquel les foyers hébergeant les équidés âgés et malades peuvent profiter du remboursement des frais vétérinaires.

Le système de parrainage mis en place par la SPA pour mes soins coûteux des animaux séniors, souffrant de pathologies lourdes et ne pouvant être placés fait également partie de ces actions.

« Une fierté pour la SPA »

Autant de projets et d’avancées qui sont rendus possibles par le soutien des donateurs, comme le souligne Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. Ce dernier tient à « les remercier sincèrement de leur engagement ».

« Le Grand Refuge est une fierté pour la SPA, mais demande un investissement humain et financier (2,5 millions d’euros par an) considérable, poursuit-il. Nous espérons que ce lieu, indispensable à la protection des équidés et animaux de ferme, pourra mobiliser les pouvoirs publics à nos côtés. »

« Nous espérons que les 10 prochaines années seront aussi constructives que les 10 premières »

De son côté, Stéphanie Girard, responsable du Grand Refuge de la SPA, exprime la fierté qu’elle et son équipe ressentent pour le « travail accompli depuis l’ouverture du Grand Refuge de la SPA » et indique qu’elles ont « de nombreux projets pour continuer à le faire évoluer ».

« Notre passion au service des animaux est notre moteur et nous espérons que les 10 prochaines années seront aussi constructives que les 10 premières », conclut Stéphanie Girard.