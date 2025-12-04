La SPA fête ses 180 ans et célèbre la solidarité dans son film "Nous sommes tous la SPA"

A l’heure où la cause animale mobilise plus que jamais, la SPA célèbre un anniversaire hautement symbolique. Héritière d’un long parcours jalonné d’avancées majeures, l’association rappelle à quel point chaque engagement et chaque mobilisation citoyenne ont façonné son action d’aujourd’hui. Pour marquer cette étape importante, la SPA dévoile un spot mettant à l’honneur la solidarité qui lui permet, jour après jour, de poursuivre son combat.

Plus ancienne organisation de protection animale du pays et l’une des associations préférées des Français, la SPA a fêté son 180e anniversaire le 2 décembre.

180 ans d’engagement pour le bien-être animal

Elle est, dans tous les esprits, le symbole de la lutte pour le bien-être des animaux et contre toutes les formes de maltraitances dont ils peuvent être victimes. Un statut forgé à la faveur d’une longue histoire, faite de combats et de victoires.

Cette aventure a débuté par un acte de maltraitance, justement, et l’indignation qu’elle avait suscitée chez le docteur Dumont de Monteux en septembre 1843, à Paris. Choqué par l’attitude brutale d’un charretier à l’égard de son cheval, le médecin a adressé une lettre à Gabriel Delessert, préfet de police. Celle-ci a été publiée dans “La Rédaction Agricole”.

Le mois suivant a été signé un arrêté interdisant aux cochers et charretiers de frapper les chevaux avec le manche de leur fouet.

Déterminé à mettre en place une association de défense animale après cet épisode, il s’est entouré d’une poignée de passionnés, dont Camille Paganel, Parisot de Cassel (directeur de La Rédaction Agricole), Etienne Parquet et Henry Blatin, dans ce but. C’est ainsi qu’ils ont fondé la Société Protectrice des Animaux (SPA) le 2 décembre 1845.

Des refuges aux lois, la protection animale au cœur de l’action

Par la suite, la première loi française de protection animale a été adoptée (1850), puis l’association a été reconnue d’utilité publique sous Napoléon III (1860).

Le premier refuge de la SPA a ouvert ses portes à Gennevilliers en 1903, avant de devenir, au fil des décennies, le plus grand en Europe.

L’association a également très vite pensé aux propriétaires en difficulté, inaugurant en 1945 son premier dispensaire à Paris, où les plus démunis et leurs compagnons à fourrure pouvaient recevoir soins et soutien.

Avant cela, pendant la guerre, la noble démarche d’une infirmière du nom de Germaine Coutelier allait être à l’origine d’un projet novateur : la Section éducative Jeunes de la SPA. Son ancêtre a effectivement été mis en place par la soignante, inspirée par la relation unique qu’elle observait entre les animaux et les enfants dans sa propriété transformée en pouponnière après la destruction de sa maternité sous les bombes.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / Facebook

Sur le plan juridique, le combat de la SPA s’est accéléré à partir de 1972 et le dépôt de la “Charte de l’animal”. 4 ans plus tard, la sensibilité des animaux a été officiellement reconnue par le droit français.

Autre date clé : la création par la SPA, en 1993, de sa cellule anti-trafic pour lutter contre les élevages clandestins. Dans la foulée, l’association a pris part à l’élaboration d’un nouveau Code pénal. Dès lors, ce dernier prévoyait une peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende à l’encontre de tout individu reconnu coupable d’actes de maltraitance animale.

En 2015, la reconnaissance des animaux en tant qu’”êtres vivants doués de sensibilité” dans le Code civil a marqué un véritable tournant.

L’année suivante, l’ouverture du plus grand refuge pour chevaux d’Europe à Pervenchères a été, en quelque sorte, un clin d’oeil au fait fondateur de la SPA qui, en 2021, a contribué à une loi interdisant la vente d’animaux en animalerie, entre autres mesures durcissant les sanctions contre la maltraitance.

“Nous sommes tous la SPA”, un film pour célébrer l’inestimable soutien du public

Aujourd’hui, les équipes (800 salariés et 6 000 bénévoles) qui animent les 62 refuges, 12 dispensaires et 28 fourrières de la SPA continuent d’incarner cette humanité, cette détermination et cette solidarité qui caractérisent l’association depuis sa naissance. La Société Protectrice des Animaux ne se contente pas de soigner, réhabiliter et offrir un nouveau départ à ses pensionnaires, sans cesse plus nombreux ; elle s’emploie également à sensibiliser, éduquer et innover, tout en tendant la main aux propriétaires faisant face à la précarité.

A lire aussi : Plutôt que de se laisser gagner par la tristesse, la propriétaire d’un chien atteint d’un cancer a une idée brillante et dresse une liste remplie d'amour

A l’occasion de son 180e anniversaire, la SPA a tenu à réitérer sa gratitude envers le public dont le rôle est crucial, via son soutien et ses dons notamment. C’est cette solidarité qu’elle a choisi de souligner dans son film évènement : “Nous sommes tous la SPA”. Le voici :