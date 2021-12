La réaction touchante d'un Pitbull qui sent pour la première fois le bébé bouger dans le ventre de sa propriétaire (vidéo)

Une vidéo montrant la réaction d’un chien percevant les mouvements du bébé dans le ventre de sa maîtresse est rapidement devenue virale, après avoir été partagée sur TikTok. L’attitude qu’affiche l’animal à ce moment-là est, en effet, extrêmement touchante.

« Quand vous sentez le coup de pied de votre meilleur ami humain pour la première fois ». C’est la légende qui accompagne une vidéo massivement relayée sur TikTok et postée par une utilisatrice se faisant appeler Meggysuemalouf sur le réseau social et Megan dans la vraie vie.

Ce qui rend cette vidéo aussi populaire, c’est la magnifique réaction du chien que l’on peut y voir. Il s’agit d’un Pitbull à la robe blanc et marron, qui est couché près de sa propriétaire enceinte et a la joue posée sur le ventre rond et nu de celle-ci.

Enorme surprise pour ce chien

Au début de la séquence, le quadrupède est tout à fait détendu. Il a les oreilles abaissées et ses yeux se ferment lentement, comme s’il était sur le point de s’endormir. Puis soudain, il écarquille les yeux et ses oreilles se dressent. Il vient de sentir quelque chose d’étonnant. Ce qui le fait ainsi réagir, ce sont les mouvements du fœtus qu’il a pu percevoir.

La posture et l’expression du Pitbull sont éloquentes. Elles en disent long sur la sensibilité et l’intelligence de nos amis à 4 pattes. On sait d’ailleurs que les chiens sont capables de se rendre compte de la grossesse de leurs propriétaires, et chez certains, cela se traduit par des changements de comportement notables. La plupart du temps, ils deviennent encore plus bienveillants et protecteurs envers leur maîtresse.

La vidéo a suscité des millions de « likes » sur TikTok, et des dizaines de milliers d’utilisateurs l’ont commentée pour exprimer leur admiration et leur émotion. Cela a beaucoup touché Megan, qui a écrit à son tour pour les remercier : « Je ne m'attendais pas à ce que ça explose comme ça. Merci pour tous ces gentils commentaires ».