La réaction émouvante d'une chienne adoptée et comprenant qu'elle est entre de bonnes mains (vidéo)

La vie de Winnie Mae n’est plus du tout la même depuis qu’elle a été adoptée. Son attitude non plus. Cette chienne issue d’un refuge était totalement terrifiée à son arrivée dans sa nouvelle maison. Elle ne savait pas encore qu’elle était désormais entre de bonnes mains et que son existence n’allait être que bonheur et amour à partir de ce moment-là.

L’adoption est une seconde chance, un nouveau départ pour les chiens qui vivent dans les refuges, qui viennent directement de la rue ou qui étaient victimes de maltraitances. Il leur faut ensuite du temps pour s’habituer à leur nouvel environnement et apprendre à faire confiance à leurs adoptants. Chaque canidé s’y adapte à son rythme et avec plus ou moins de difficulté. Au final, la transformation est toujours spectaculaire et fait plaisir à voir.

Ce n’est pas la maîtresse de Winnie Mae qui dira le contraire. Elle a pu constater de visu à quel point un animal assailli d’incertitudes pouvait être métamorphosé par l’adoption et l’amour.

Elle avait récemment adopté Winnie Mae, femelle Chihuahua, dans un refuge. La chienne était extrêmement craintive et semblait complètement perdue. Elle tremblait sans cesse, avait une démarche hésitante et préférait se cacher systématiquement.



@glitterbug122 / TikTok

C’est ce qu’on peut voir au début d’une vidéo d’elle postée sur TikTok par sa propriétaire, qui s’y fait appeler « @glitterbug122 ». Une séquence particulièrement émouvante, partagée le 5 juillet sur le réseau social et relayée par Newsweek.

Winnie Mae vit sa meilleure vie

Plus la vidéo avance, plus la chienne devient méconnaissable. Ses tremblements disparaissent et laissent place à une merveilleuse sérénité. Winnie Mae a compris qu’elle n’avait plus rien à craindre et qu’elle était désormais entourée de personnes qui l’aiment.



@glitterbug122 / TikTok

Elle est apaisée, dort tranquillement dans des couvertures douillettes, accepte et apprécie les caresses de son humaine. On n’a vraiment pas l’impression qu’il s’agit du même animal. On la voit même se détendre sur un matelas gonflable au milieu d’une piscine.

« Voir Winnie Mae vivre sa meilleure vie est grandiose », dit sa propriétaire qui a changé l’existence de la chienne en même temps que la sienne.