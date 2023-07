La réaction attendrissante d'un chien pensant avoir perdu sa maîtresse à la plage (vidéo)

Sligo est un Labrador Retriever, et comme tous les chiens de cette race, il adore la mer et nager. Alors, quand sa maîtresse l’emmène à la plage, il s’en donne à cœur joie et en oublie parfois de garder son humaine à portée de vue, étant trop occupé à s’amuser.

C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo dont il est le protagoniste et qui est devenue virale en très peu de temps sur TikTok. Elle est relayée par Newsweek.

Sa propriétaire, qui se fait appeler « @ccolasuono6 » sur le réseau social, a partagé cette séquence le 12 juin et celle-ci totalise 5,4 millions de vues.

Là en l’occurrence, Sligo n’était pas vraiment en train de nager, puisqu’il se trouvait tout près de la plage dans quelques centimètres d’eau. Il était néanmoins tout heureux de jouer dans son endroit préféré, avant de se rendre compte qu’il s’était éloigné de sa « maman » et qu’il ne pouvait plus la voir.

Pendant quelques secondes, le canidé a balayé toute la zone du regard en cherchant désespérément sa maîtresse. Totalement paniqué, il l’a finalement repérée, comprenant qu’elle n’était pas si loin de lui.



@ccolasuono6 / TikTok

Inquiet, puis soulagé

Soulagé et fou de joie, le chien l’a rejointe en courant et en remuant la queue. Sa réaction est adorable et fait partie de ces petits moments de la vie quotidienne qui font que nous aimons nos amis à 4 pattes à la folie. Ce genre d’épisode vient aussi nous rappeler à quel point ils tiennent à nous et sont toujours contents de nous retrouver, même après une très brève séparation.

Une autre vidéo publiée 2 semaines plus tard montre Sligo essayant vainement d’attraper une insaisissable balle de tennis. La petite sphère lui donne du fil à retordre en plongeant sous l’eau à chacune de ses tentatives.

A lire aussi : Le quotidien d'une jeune femme s'illumine lorsqu'elle adopte un chien atteint d'une "différence"