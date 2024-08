La quête désespérée d'une chienne perdue amène sa famille à en adopter 2 autres

Probablement effrayée par un feu d’artifice, Darcy s’est échappée de chez elle et est restée introuvable pendant 3 semaines. Entretemps, la propriétaire de cette chienne a découvert 2 autres canidés en détresse pendant qu’elle était à sa recherche.

Tracey Snowberger et sa famille, qui comprend 2 chiennes de race Mastiff, habitent Hollidaysburg, ville située à 150 kilomètres à l’est de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Le 5 juillet 2024, elle constatait avec effroi la disparition de l’une de ses 2 amis à 4 pattes appelée Darcy, l’autre répondant au nom de Molly. « J'ai commencé à l'appeler et elle n'est pas venue, raconte la mère de famille à WTAJ. J'ai immédiatement sauté dans ma voiture et j'ai commencé à chercher. Je pense qu'un feu d'artifice a été tiré alors qu’elle était seule et je pense que cela l'a effrayée. »



Tracey Snowberger / Facebook

Quelques jours plus tard, Tracey Snowberger a lancé un appel à témoin sur un groupe Facebook dédié à la communauté locale. Elle y demandait de ne pas essayer d’attraper la chienne en raison de sa méfiance envers les inconnus. Elle recommandait simplement de la prendre en photo et de lui transmettre son emplacement.

Quelqu’un lui a suggéré de proposer une récompense pour encourager d’éventuels témoins à se manifester, mais Tracey Snowberger ne disposait pas des fonds nécessaires. Renee Noel, une commerçante de la région, lui a néanmoins généreusement offert 1000 dollars dans ce but.

Alors qu’elle poursuivait sa quête de Darcy, Tracey Snowberger a obtenu l’autorisation de chercher sur un terrain privé possédé par une association de chasseurs. Elle y a découvert 2 chiens abandonnés, un Carlin et un Boxer « terrifiés ». « Nous les avons fait monter dans la Jeep et nous avons appelé [l’association] Humane Society and Mending Hearts », explique-t-elle.

3 semaines après la fugue de Darcy et alors qu’elle commençait à perdre espoir, Tracey Snowberger a reçu un appel inattendu de la part d’un voisin. Ce dernier venait de retrouver la chienne devant chez lui.

Darcy et Molly réunies, Sheldon et Bailey nouveaux membres de la famille

Tracey Snowberger s’est immédiatement rendue sur les lieux, munie d’une couverture et accompagnée de Molly. Après 3 heures d’attente, Darcy est enfin apparue, surgissant des bois, et s’est approchée de sa congénère.

« Au début, elle était un peu nerveuse, reniflant notre autre Mastiff, relate sa maîtresse. Et je pense qu'une fois qu’elle a compris que c'était Molly, elle a commencé à remuer la queue, puis Darcy a entendu ma voix et est venue ».

Tracey Snowberger / Facebook

Darcy est ainsi rentrée à la maison le 26 juillet. Elle se remet de sa mésaventure et regagne progressivement du poids après avoir perdu 7 kilogrammes pendant son escapade.

Par ailleurs, Tracey Snowberger ayant appris que les 2 chiens qu’elle avait secourus n’ont été réclamés par personne, elle a décidé de les adopter. Elle a appelé le Carlin Sheldon et le Boxer Bailey.