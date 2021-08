La propriétaire d'un chenil lance un SOS pour sauver des chiens après le passage d'une tornade

Inquiète pour les chiens de sa pension après le passage d’une tornade, une femme a bénéficié de l’assistance de la police et de chasseurs d’orages pour mettre les animaux en lieu sûr. Une collecte de fonds a été lancée pour l’aider à reprendre son activité.

Sue Kushta vit à Darien, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Chicago, et tient une pension pour chiens dans la ville voisine de Woodridge. Quand une violente tornade a traversé la région le dimanche 20 juin au soir, elle est sortie de chez elle dans la précipitation pour aller rejoindre son chenil, baptisé Dogtastic Fun, et s’enquérir de l’état des 11 canidés qui s’y trouvaient.

La plupart des routes étaient fermées à cause des dégâts et elle peinait à se frayer un chemin vers son chenil. Heureusement, le sergent Nick Skweres de la police de Darien, qui est aussi l’un de ses clients réguliers, lui a facilité la tâche en demandant à un collègue de lui indiquer la voie à emprunter vers sa destination.

La tornade avait occasionné d’importants dommages ; 156 maisons sévèrement touchées et 28 autres totalement détruites. Le bâtiment abritant sa pension n’avait pas été épargné. Des blocs de climatisation avaient été arrachés du toit, ce dernier ayant été endommagé également.

En arrivant enfin au chenil, Sue Kushta a constaté qu’un groupe de personnes l’avait devancée. Il s’agissait de Curtis Lergner et ses camarades de Chicago & Midwest Storm Chasers, un collectif de chasseurs de tornades. Ils avaient entendu les communications radio de la police et l’appel à l’aide lancé par la propriétaire Dogtastic Fun. Son histoire les avait émus et ils étaient là pour lui prêter main forte.

Ils l’ont aidée à faire sortir les 11 chiens, qui étaient sains et saufs, puis à les faire monter dans les voitures de Sue Kushta et de son neveu. Les animaux ont tous été transportés chez elle et y sont restés jusqu’au retour de leurs maîtres respectifs de vacances.

Une cagnotte pour la réouverture de la pension

Heureuse que les chiens n’aient pas souffert de la tornade et qu’ils aient rejoint leurs familles, Sue Kushta est à présent inquiète pour son activité. Plus que son gagne-pain, Dogtastic Fun est aussi la concrétisation d’un rêve et une véritable passion. Elle commençait à peine à remonter la pente et retrouver espoir après les restrictions liées à la crise sanitaire, puis voilà que les éléments lui ont asséné un nouveau coup dur.

Elle peut toutefois compter sur le soutien de son personnel, dont Cassie Wroblewski, qui a ouvert une cagnotte en ligne pour l’aider à financer les réparations et payer les salaires. Une solidarité dont elle avait déjà témoigné ces derniers mois : « Tous mes employés m'ont soutenue pendant la Covid. Ils sont tous restés avec moi, alors je leur en suis reconnaissante. Ce sont des gens merveilleux. Ils sont tous restés et ont aidé quand ils auraient pu s’inscrire au chômage ou chercher un autre emploi », confie-t-elle, en effet, au Daily Herald.

