La propriétaire d'un Bouvier Bernois refusant de quitter le parc prend une mesure drastique pour l'en convaincre (vidéo)

Les Bouviers Bernois ont beau être d’énormes boules de poils de 50 kilogrammes, ils restent des chiens affectueux, enjoués et se comportant parfois en chiots entêtés. La propriétaire de Mack en sait quelque chose.

Ce dernier est la vedette du compte Instagram « mack_the_berner », dont les aventures sont suivies par plus de 45 000 followers. Le quadrupède âgé de 5 ans et demi vit avec sa famille à Adélaïde, dans le sud de l’Australie, et sa « mission est de toucher autant de cœurs que possible partout dans le monde », peut-on lire en guise de présentation sur le réseau social. C’est d’ailleurs un exercice dans lequel il excelle.

Si Mack a autant d’admirateurs, aussi bien en Australie qu’ailleurs sur la planète, c’est en raison de sa personnalité hors du commun. Ce chien amical, affectueux et joueur sait aussi amuser la galerie, notamment par ces phases d’enfantillages qui le caractérisent par moments.

Il s’est récemment signalé dans ce domaine. Une vidéo mise en ligne le 14 octobre 2024 sur Instagram et relayée par Parade Pets le montre en pleine rébellion à l’issue d’une sortie au parc.

Ce jour-là, Mack et sa sœur Maggie venaient de passer un agréable moment sur l’aire de jeux, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il était grand temps pour eux de rentrer à la maison.

Si la chienne s’est montrée obéissante et s’est installée dans le coffre du véhicule de sa maîtresse sans causer le moindre problème, son frère, lui, n’avait pas l’intention d’être aussi coopératif.



mack_the_berner / Instagram

Un grand classique

Mack est resté assis, immobile alors que tout le monde attendait qu’il regagne la voiture. Il refusait quotidiennement d’obéir à sa propriétaire, qui l’a pourtant appelé à plusieurs reprises. Le Bouvier Bernois avait envie de jouer les prolongations au parc.

A lire aussi : Un chien de service retrouve son ancien maître militaire après 2 ans de séparation

A court d’arguments, son humains n’a pas eu d’autre choix que de recourir à un grand classique ; faire mine de s’en aller sans lui. La technique s’est avérée payante puisque, après un court moment d’hésitation, Mack a compris qu’il avait intérêt à se dépêcher s’il ne voulait pas rester seul.



mack_the_berner / Instagram

Il est finalement monté à bord de la voiture à son tour et tout le monde a pu rentrer au bercail, avec une anecdote « mackesque » de plus à raconter.